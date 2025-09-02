النفط يرتفع دولارا بعد فرض أمريكا عقوبات تستهدف النفط الإيراني

ارتفعت أسعار النفط دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات تستهدف وقف عائدات النفط الإيراني، وقبل اجتماع لتحالف أوبك+ يوم الأحد يتوقع محللون ألا يسفر عن إلغاء المجموعة للتخفيضات الطوعية المتبقية.

وصعد خام برنت 1.08 دولار، أو 1.58 بالمئة ليسجل 69.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 65.71 دولار للبرميل، بزيادة 1.70 دولار أو 2.66 بالمئة. ولم تكن هناك أسعار تسوية للعقود الآجلة للخام الأمريكي أمس الاثنين بسبب عطلة في الولايات المتحدة.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء عقوبات على شبكة من السفن وشركات الشحن التي يديرها رجل أعمال يحمل جنسيتي العراق وسانت كيتس ونيفيس لتهريب النفط الإيراني تحت ستار أنه نفط عراقي.

وتواصل إدارة الرئيس دونالد ترامب الضغط على إيران في وقت توقفت فيه المحادثات النووية. وجرى تعليق الجولة السادسة من المفاوضات بعد اندلاع حرب استمرت 12 يوما في يونيو حزيران.

وقال فيل فلين المحلل لدى (برايس فيوتشرز جروب) “من المؤكد أن تضييق الولايات المتحدة الخناق على الصادرات الإيرانية قدم دعما للأسعار اليوم”.

المستثمرون يترقبون اجتماع أوبك+

ويترقب المستثمرون اجتماعا لثمانية أعضاء في تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، في السابع من سبتمبر أيلول.

ويعتقد المحللون أن التحالف لن يخفف التخفيضات الطوعية المتبقية من الأعضاء الثمانية، ومنهم السعودية وروسيا، والتي تدعم السوق وتحافظ على الأسعار في نطاق 60 دولارا للبرميل.

وقال المحلل المستقل جوراف شارما إن تحالف أوبك+ ربما ينتظر مزيدا من البيانات بعدما انتهى موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة أمس، قبل اتخاذ قراره المقبل، مع أخذ توقعات تسجيل فائض في المعروض في الربع الأخير من العام بعين الاعتبار.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن شركة أرامكو السعودية وشركة تسويق النفط العراقية (سومو) توقفتا عن بيع الخام لشركة (نايارا إنرجي) الهندية في أعقاب فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات في يوليو تموز على المصفاة المدعومة من روسيا.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى (يو.بي.إس) إن توقعات إظهار البيانات الأمريكية تراجعا آخر في مخزونات الخام يعطي دفعة للسوق أيضا.

وأظهرت حسابات رويترز أن أحدث الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة أدى إلى إغلاق منشآت تمثل 17 بالمئة على الأقل من طاقة معالجة النفط في روسيا، أو 1.1 مليون برميل يوميا.

وقال مصدر مطلع لرويترز اليوم إن إنتاج قازاخستان اليومي من النفط الخام ارتفع إلى 1.88 مليون برميل في أغسطس آب من 1.84 مليون في يوليو تموز.