النفط يرتفع رغم اتفاق العراق وكردستان على إعادة تشغيل خط أنابيب

رافعات لضخ النفط في أحد حقول النفط. رويترز

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء وسط تقييم المستثمرين لآفاق المعروض العالمي بعد اتفاق مبدئي تسنى التوصل إليه بين بغداد وإقليم كردستان العراق لمعاودة تشغيل خط أنابيب نفطي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا إلى 66.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:19 بتوقيت غرينتش، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا إلى 62.49 دولار للبرميل.

وسجلت عقود الخامين خسائر على مدى الأربع جلسات السابقة، بانخفاض نسبته ثلاثة بالمئة.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى بنك يو.بي.إس “العناصر الداعمة لا تزال تتمثل في انخفاض مخزونات النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية… وعلى الجانب الآخر فإن زيادة الصادرات من تحالف أوبك+ وعدم فرض عقوبات جديدة تستهدف صادرات النفط الروسية تشكل رياحا معاكسة للأسعار”.

وقال مسؤولان في قطاع النفط لرويترز إن المستثمرين يراقبون التطورات في الشرق الأوسط بعد توصل حكومتي بغداد وإقليم كردستان العراق شبه المستقل إلى اتفاق أمس الاثنين مع شركات النفط لاستئناف صادرات النفط الخام عبر تركيا.

وسيسمح هذا الاتفاق باستئناف صادرات تقارب 230 ألف برميل يوميا من كردستان العراق، والتي كانت متوقفة منذ مارس آذار 2023.

وبشكل عام، تستعد سوق النفط العالمية لزيادة المعروض وتباطؤ الطلب، بسبب التطور السريع للسيارات الكهربائية والمشكلات الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقرير شهري لها إن المعروض العالمي من النفط سيرتفع بسرعة أكبر هذا العام وقد يزداد الفائض في 2026 مع زيادة إنتاج أعضاء تحالف أوبك+ ونمو المعروض من منتجين خارجه.

ومع ذلك، تخيم المخاطر على السوق مع ترقب المتعاملين بحث الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على صادرات النفط الروسية، بالإضافة إلى أي تصعيد للتوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

وتوقع استطلاع أولي أجرته رويترز أمس الاثنين ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، ورجح انخفاض مخزونات البنزين ونواتج التقطير.