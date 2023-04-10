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النفط يرتفع في التعاملات الآسيوية وسط توقعات بتقليص الإمدادات

منذ ساعة واحدة
النفط

النفط

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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، الاثنين، مدعومة بتوقعات بتخفيضات الإنتاج التي تستهدفها أوبك+ اعتبارا من مايو أيار، لكن المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية حدت من المكاسب.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 85.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 2356 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 80.84 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان الأسبوع الماضي للأسبوع الثالث على التوالي، ليعودا إلى مستويات لم تشهدها السوق منذ نوفمبر تشرين الثاني بعد أن فاجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها المستثمرين بالإعلان عن المزيد من تخفيضات الإنتاج اعتبارا من مايو أيار.

وتلقت الأسعار دعما بعد أن أظهرت بيانات يوم الخميس خفض عدد منصات النفط الأمريكية بواقع اثنتين إلى 158، في إشارة إلى أن الإنتاج الأمريكي لن يرتفع في المدى القريب.

    المصدر :
  • رويترز

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