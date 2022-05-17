النفط يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع اليوم الثلاثاء، مدعومة بالضغط المستمر من الاتحاد الأوروبي لحظر واردات الخام الروسية والذي من شأنه تقليص المعروض، ومع تركيز المستثمرين على زيادة الطلب بعد تخفيف عمليات الإغلاق الصينية المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

وفشل وزراء خارجية الاتحاد أمس الاثنين في جهودهم للضغط على المجر لتغيير موقفها الرافض لمقترح فرض حظر نفطي على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا. ويتطلب تمرير هذا المقترح موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد.

لكن دبلوماسيين يشيرون الآن إلى قمة 30-31 مايو أيار باعتبارها موعد الاتفاق على حظر تدريجي للنفط الروسي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 115.50 دولار للبرميل، أعلى مستوى منذ 28 من مارس آذار، وبحلول الساعة 1024 بتوقيت جرينتش ارتفعت 1.16 بالمئة أو واحدا بالمئة إلى 115.40 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 114.98 دولار للبرميل.

وصعد الخامان بأكثر من اثنين بالمئة أمس الاثنين في أعقاب قفزة بنسبة أربعة بالمئة يوم الجمعة.

وقال محللون إن الخام حصل على دعم من آمال في تعافي الطلب في الصين التي تتطلع لتخفيف قيود مكافحة كوفيد-19.