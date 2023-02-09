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النفط يرتفع لليوم الرابع بدعم من الطلب الصيني

منذ ساعة واحدة
تقلبات في أسعار النفط

تقلبات في أسعار النفط

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صعد النفط في المعاملات المبكرة اليوم الخميس مواصلا مكاسبه لرابع يوم على التوالي مع اضطراب تحميل الخام في تركيا والتفاؤل بشأن استمرار تعافي الطلب في الصين، الأمر الذي عزز المعنويات.

وبحلول الساعة 0239 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 85.26 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 11 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 78.58 دولار لبرميل.

وارتفع الخامان بأكثر من ستة بالمئة هذا الأسبوع.

وأعلنت شركة بي.بي أذربيجان حالة القوة القاهرة على تحميل الخام الأذري من ميناء جيهان التركي في السابع من فبراير شباط بعد زلزال قوي ضرب تركيا وسوريا في وقت مبكر يوم الاثنين. وتسببت الكارثة في تعليق العمليات في ميناء جيهان واضطراب إمدادات النفط الخام من العراق وأذربيجان.

كما تلقت أسعار الخام دعما من آمال تعافي سريع للطلب من الصين بعد إنهاء ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم سياسة صفر كوفيد الصارمة التي استمرت ثلاثة أعوام.

لكن زيادة مخزونات الخام الأمريكية فرضت ضغوطا على مكاسب النفط. وارتفعت المخزونات في الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ يونيو حزيران 2021 إلى 455.1 مليون برميل.

    المصدر :
  • رويترز

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