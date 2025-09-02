النفط يرتفع مع تصاعد الصراع الأوكراني وتضرر منشآت روسية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع تزايد المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات وسط تصاعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا، في وقت تترقب فيه السوق بيانات الوظائف الأمريكية التي ستصدر قريبا لمعرفة ما إذا كانت ستؤثر على خفض أسعار الفائدة.

وصعد خام برنت 1.12 دولار، أو 1.6 بالمئة ليسجل 69.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:54 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 65.78 دولار للبرميل، بزيادة 1.77 دولار أو 2.77 بالمئة.

ولم تكن هناك أسعار تسوية للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أمس الاثنين بسبب عطلة في الولايات المتحدة.

وأدت الهجمات الأوكرانية الأحدث بطائرات مسيرة إلى إغلاق منشآت تمثل 17 بالمئة على الأقل من طاقة معالجة النفط الروسي، أو 1.1 مليون برميل يوميا، وفقا لحسابات رويترز.

وينتظر المستثمرون الآن اجتماعا لتحالف أوبك+ الذي يضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها في السابع من سبتمبر أيلول للحصول على أي دلالات حول أي زيادة أخرى في الإنتاج من المجموعة.

ويعتقد المحللون أن التحالف لن يخفف التخفيضات الطوعية البالغة حوالي 1.65 مليون برميل يوميا من ثمانية أعضاء والتي تدعم السوق وتحافظ على الأسعار في نطاق 60 دولارا للبرميل.

وأفاد محللون في شركة إس.إي.بي للسلع الأولية في مذكرة للعملاء بأن أسعار النفط قد تنخفض للعام الرابع على التوالي، ليصل متوسطها إلى 55 دولارا للبرميل في الربع الأخير قبل أن يتدخل تحالف أوبك+ لتحقيق استقرار بالسوق في 2026 من خلال خفض الإنتاج.

ومن المقرر صدور مجموعة من بيانات سوق العمل الأمريكية هذا الأسبوع قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الشهر، مما قد يعزز الاتجاه للتيسير النقدي بعد بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة بشكل مفاجئ التي صدرت في يوليو تموز.