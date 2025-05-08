النفط يرتفع 2% بدعم من آمال محادثات التجارة بين أمريكا والصين

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بأكثر من اثنين بالمئة بدعم من آمال تحقيق انفراجة في محادثات التجارة الوشيكة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم.

وبحلول الساعة 15:08 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.43 دولار أو 2.3 بالمئة إلى 62.55 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.50 دولار أو 2.6 بالمئة ليصل إلى 59.57 دولار للبرميل.

وسيجتمع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مع كبير المسؤولين الاقتصاديين الصينيين في العاشر من مايو أيار في سويسرا لإجراء مفاوضات بشأن الحرب التجارية التي تعصف بالاقتصاد العالمي.

وقال أولي هفالبي المحلل لدى إس.إي.بي إن التفاؤل إزاء هذه المحادثات قدم دعما للسوق.

ومن المرجح أن تؤدي الاضطرابات الناجمة عن النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم إلى انخفاض نمو استهلاك النفط الخام.

وحذر محللون من أن التقلبات الأحدث في سوق النفط الناجمة عن الرسوم الجمركية لم تنته بعد.

وقال جيم ريتربوش، رئيس شركة ريتربوش وشركاه الأمريكية لاستشارات الطاقة، في مذكرة “حلت مكان علاوة المخاطر العالمية التي كانت تدفع أسعار النفط صعودا وهبوطا خلال العامين الماضيين علاوة رسوم جمركية ستتذبذب هي الأخرى تبعا لأهم الأنباء عن إدارة ترامب”.

وفي تطور تجاري آخر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة وبريطانيا من شأنها إنشاء منطقة تجارية للألمنيوم والصلب وتأمين سلسلة توريد الأدوية.

وفي الوقت نفسه، سيزيد تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ودولا حليفة، الإنتاج النفطي مما يزيد الضغط على الأسعار.

وخفض محللون من سيتي ريسيرش توقعاتهم للأسعار على مدى ثلاثة أشهر إلى 55 دولارا للبرميل لخام برنت هبوطا من 60 دولارا في التوقع السابق، لكنهم أبقوا على توقعاتهم بعيدة المدى لسعر 60 دولارا للبرميل لهذا العام.

وأضافوا أن توصل الولايات المتحدة وإيران لاتفاق بشأن الملف النووي قد يدفع أسعار برنت لمزيد من الانخفاض صوب 50 دولارا للبرميل بسبب زيادة المعروض في السوق، لكن عدم التوصل لاتفاق قد يدفعها في المقابل للارتفاع إلى ما يفوق 70 دولارا للبرميل.