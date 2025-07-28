النفط يرتفع 2% بعد اتفاق التجارة الأمريكي الأوروبي وتقليص ترامب مهلته لروسيا

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيقلص المهلة النهائية المحددة لروسيا لإنهاء حربها في أوكرانيا أو مواجهة رسوم جمركية عالية جدا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.60 دولار، أو ما يعادل 2.3 بالمئة، لتصل إلى 70.04 دولار للبرميل عند التسوية، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.55 دولار، أو 2.4 بالمئة، إلى 66.71 دولار للبرميل.

وسجل خام برنت أعلى مستوى له منذ عشرة أيام بعد أن قال ترامب إنه سيقلص المهلة النهائية التي منحها لروسيا بشأن حربها في أوكرانيا من 50 يوما لتصبح 10 إلى 12 يوما.

وقال توني سيكامور المحلل لدى آي.جي ماركتس إن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واحتمال تمديد فترة تعليق الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين يدعمان الأسواق المالية العالمية وأسعار النفط.

وأبرمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقا تجاريا أمس الأحد يقضي بفرض رسوم جمركية 15 بالمئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي.

وقال ترامب إن الاتفاق ينص على أن يشتري الاتحاد الأوروبي طاقة أمريكية بما يصل إلى 750 مليار دولار في السنوات المقبلة.

وقال فيل فلين، كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز “ستضطر أوروبا إلى التخلي عن نسبة كبيرة من كل ما تحصل عليه من روسيا”.

وأضاف “لا يمنح هذا (الاتفاق التجاري) المنتجين الأمريكيين دفعة قوية بهذا الالتزام فحسب، وإنما يفرض أيضا مزيدا من الضغط على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين للجلوس إلى طاولة المفاوضات”.

ويلتقي مفاوضون كبار من الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم اليوم في مسعى لتمديد الهدنة وذلك قبل الموعد النهائي المقرر في 12 أغسطس آب.

وفيما يتعلق بالمعروض، قالت أوبك في بيان إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لتحالف أوبك+ شددت على ضرورة الالتزام الكامل باتفاقيات إنتاج النفط خلال اجتماعها اليوم.

وتتوقع (آي.إن.جي) أن يستكمل تحالف أوبك+ الإلغاء الكامل لتخفيضات الإمدادات الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا بنهاية سبتمبر أيلول.