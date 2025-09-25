الجمعة 3 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 26 سبتمبر 2025 |
النفط يستقر بعد تسجيل أعلى مستوى في 7 أسابيع

منذ 16 ثانية
النفط

استقرت أسعار النفط عند التسوية اليوم الخميس‭‭‭‭‬‬‬ بعد تسجيل أعلى مستوى في سبعة أسابيع في الجلسة السابقة، وذلك وسط تحرك روسيا لتقييد صادرات الوقود حتى نهاية العام، لكن المكاسب جاءت محدودة بعد بيانات اقتصادية أمريكية جديدة قلصت التفاؤل بشأن خفض الفائدة مجددا.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا أو 0.16 بالمئة إلى 69.42 دولار للبرميل عند التسوية، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتا واحدا أو 0.02 بالمئة إلى 64.98 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود الخامين 2.5 بالمئة في الجلسة السابقة أمس الأربعاء ليصلا إلى أعلى مستوياتهما منذ الأول من أغسطس آب نتيجة الانخفاض المفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوعية والمخاوف من أن تؤدي الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة في روسيا إلى تعطل الإمدادات.

وقال فيل فلين المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب “كان رد الفعل الأولي على ذلك موجة بيع”.

وتعرضت الأسعار لضغوط أيضا من التوقعات الهبوطية بشأن أساسيات العرض، مع توقع إنتاج مزيد من النفط من العراق وكردستان.

وأعلنت حكومة إقليم كردستان العراق اليوم الخميس أن صادرات النفط ستُستأنف في غضون 48 ساعة بعد الاتفاق الثلاثي بين وزارة النفط العراقية ووزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان والشركات المنتجة.

وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق لدى فيليب نوفا “تجدد عودة الإمدادات من إقليم كردستان العراق المخاوف من سردية تخمة المعروض، مما يدفع الأسعار إلى التراجع من أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع تقريبا.

