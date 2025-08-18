النفط يستقر بفعل انحسار المخاوف بشأن الإمدادات الروسية بعد اجتماع ترامب وبوتين

استقرت أسعار النفط بشكل كبير اليوم الاثنين بعد انخفاضها في التعاملات المبكرة، إذ لم تمارس الولايات المتحدة مزيدا من الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا من خلال تنفيذ المزيد من الإجراءات لتقليص صادراتها من النفط عقب اجتماع رئيسي البلدين.

وبحلول الساعة 03:42 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات بما يعادل 0.09 بالمئة إلى 65.79 دولار للبرميل، بينماصعد خام غرب تكساس الوسيط سنتين اثنين أو 0.03 بالمئة إلى 62.82 دولار للبرميل.

والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة، وظهر أكثر توافقا مع موسكو بشأن السعي للتوصل إلى اتفاق سلام بدلا من وقف إطلاق النار أولا.

وسيلتقي ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين اليوم الاثنين للتوصل إلى اتفاق سلام عاجل لإنهاء أكثر الحروب دموية في أوروبا منذ 80 عاما.

وقال الرئيس الأمريكي يوم الجمعة إنه لا يحتاج إلى النظر على الفور في فرض رسوم جمركية مضادة على دول مثل الصين بسبب شرائها النفط الروسي، ولكنه قد يضطر إلى ذلك “في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع”، مما يهدئ المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات الروسية.

والصين أكبر مستورد للنفط في العالم وأكبر مشتر للنفط الروسي، تليها الهند.

وقالت حليمة كروفت المحللة لدى آر.بي.سي كابيتال في مذكرة “ما كان مطروحا في المقام الأول هو التعريفات الثانوية التي تستهدف المستوردين الرئيسيين للطاقة الروسية، وأشار ترامب بالفعل إلى أنه سيتوقف مؤقتا عن متابعة الإجراءات الإضافية على هذه الجبهة، على الأقل بالنسبة للصين”.

وذكرت “لا يزال الوضع الراهن على حاله إلى حد كبير في الوقت الحالي”، مضيفة أن موسكو لن تتراجع عن المطالب المتعلقة بالأراضي في حين أن أوكرانيا وبعض القادة الأوروبيين سيرفضوناتفاق الأرض مقابل السلام.

ويراقب المستثمرون أيضا تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول في اجتماع هذا الأسبوع للبحث عن مؤشرات تدعم مسار خفض أسعار الفائدة الذي قد يدفع الأسهم إلى تسجيل المزيد من الارتفاعات القياسية.