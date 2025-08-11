النفط يستقر عند التسوية قبل محادثات روسيا وأمريكا

استقرت أسعار النفط عند التسوية، اليوم الاثنين، بعد انخفاضها بأكثر من أربعة بالمئة الأسبوع الماضي، وسط ترقب المستثمرين نتيجة محادثات بين الولايات المتحدة وروسيا الأسبوع الجاري بشأن الحرب في أوكرانيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات أو 0.06 بالمئة إلى 66.63 دولار للبرميل عند التسوية، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات أو 0.13 بالمئة إلى 63.96 دولار للبرميل.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة أنه سيجتمع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس آب في ولاية ألاسكا الأمريكية للتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وجاء ذلك في وقت تُصَعد فيه الولايات المتحدة ضغوطها على روسيا، مما زاد من احتمال تشديد العقوبات على موسكو أيضا في حالة عدم التوصل إلى اتفاق سلام.

وقال ترامب اليوم إنه سيتعين على أوكرانيا وروسيا التنازل عن أراض لبعضهما من أجل إنهاء الحرب، وإن محادثاته مع بوتين تهدف إلى استطلاع الموقف بشأن اتفاق محتمل.

وقال أليكس هودز، المحلل في ستون إكس، في مذكرة اليوم “توقفت أحدث موجة من عمليات البيع للنفط الخام في انتظار اجتماع يوم الجمعة المهم”.

وحدد ترامب موعدا نهائيا لروسيا حل الجمعة الماضية للموافقة على السلام في أوكرانيا وإلا ستواجه الدول التي تشتري نفطها عقوبات ثانوية، وضغط في الوقت ذاته على الهند لخفض مشترياتها من النفط الروسي.

انخفضت أسعار النفط في الأيام القليلة الماضية مع خفض المشاركين في السوق تقديراتهم لاضطرابات الإمدادات. وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في يو.بي.إس إن ذلك ربما يعود لفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية إضافية على الهند فقط وليس على جميع مشتري النفط الروسي.

وخفَض يو.بي.إس توقعاته لسعر خام برنت لنهاية العام إلى 62 دولارا للبرميل من 68 في توقع سابق واستند إلى زيادة الإمدادات من أمريكا الجنوبية والإنتاج الذي لم يضعف كثيرا من دول خاضعة لعقوبات.

وأضاف البنك أن الطلب من الهند لم يصل إلى مستوى التوقعات المأمولة منه في الآونة الأخيرة وأنه يتوقع أن يعلق تحالف أوبك+ زيادات الإنتاج ما لم تظهر اضطرابات أكبر غير متوقعة في الإمدادات.

وكان مسح أجرته رويترز يوم الجمعة أظهر أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) النفطي ارتفع أكثر في يوليو تموز بعد اتفاق أوبك+ على زيادة الإنتاج، لكن الزيادة كانت محدودة بسبب قيام العراق بخفض إضافي وهجمات بطائرات مسيرة على حقول نفط كردية.

وعلى صعيد منفصل أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء يوم السبت أن أسعار المنتجين في الصين تراجعت بأكثر من المتوقع في يوليو تموز.