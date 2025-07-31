النفط يستقر مع تقييم السوق لتهديدات ترامب الجمركية

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس مع تقييم المستثمرين لمخاطر الإمدادات الناجمة عن مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل سريعا إلى حل للحرب في أوكرانيا من خلال فرض المزيد من الرسوم الجمركية، بينما أثر ارتفاع غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية على الأسعار.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر أيلول، والتي من المقرر أن ينتهي أجلها اليوم الخميس، أربعة سنتات أو 0.05 بالمئة إلى 73.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 0812 بتوقيت جرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر سبتمبر أيلول أربعة سنتات أو 0.06 بالمئة إلى 70.04 دولار للبرميل.

وسجل الخامان القياسيان ارتفاعا بواحد في المئة أمس الأربعاء.

وقال هاري تشيلينجوريان، رئيس الأبحاث في مجموعة أونيكس كابيتال جروب “نتطلع إلى مزيد من الوضوح بشأن طبيعة الرسوم الجمركية الجديدة أو تطبيق العقوبات على روسيا”.

وأضاف تشيلينجوريان أن المعهود عن ترامب فيما يتعلق بفرض سياسات ثم التراجع عنها بعد بضعة أيام دفع المتداولين والمحللين إلى التردد في تقييمها.

وقال ترامب إنه سيبدأ في اتخاذ إجراءات ضد روسيا، تتضمن رسوما جمركية ثانوية مئة في المئة على شركائها التجاريين، ما لم تحرز تقدما لإنهاء الحرب في غضون 10 إلى 12 يوما، مقلصا بذلك مهلة سابقة كانت مدتها 50 يوما.

وحذرت الولايات المتحدة أيضا الصين، أكبر مشتر للنفط الروسي، من أنها قد تواجه رسوما جمركية ضخمة إذا واصلت الشراء.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس فرض عقوبات جديدة على أكثر من 115 فردا وكيانا وسفينة مرتبطة بإيران، في تصعيد لحملة “أقصى الضغوط” التي تنتهجها إدارة ترامب بعد قصف المواقع النووية الإيرانية في يونيو حزيران.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة 7.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 يوليو تموز إلى 426.7 مليون برميل مدفوعة بانخفاض الصادرات، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء. وكان المحللون يتوقعون تراجع المخزونات 1.3 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات البنزين بنحو 2.7 مليون برميل لتصل إلى 228.4 مليون برميل، وهو انخفاض يفوق بكثير توقعات بتراجعها 600 ألف برميل.