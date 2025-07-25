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النفط يستقر وسط التفاؤل بانحسار التوتر التجاري واحتمالية زيادة إنتاج فنزويلا

منذ دقيقة واحدة
آخر تحديث: 25 - يوليو - 2025 1:02 مساءً
النفط

النفط

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استقرت أسعار النفط اليوم الجمعة إذ دعم التفاؤل إزاءالمفاوضات التجارية آفاق الاقتصاد العالمي والطلب على النفط، موازنا أثر الأنباء حول احتمالية زيادة المعروض من فنزويلا.

وبحلول الساعة 07:55 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا، أو 0.55 بالمئة، لتصل إلى 69.56 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا أو 0.51 بالمئة إلى 66.37 دولار للبرميل.

ويتجه خام برنت لتسجيل مكاسب أسبوعية بواقع 0.4 بالمئة، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.44 بالمئة حتى الآن مقارنة مع المستوى عند التسوية قبل أسبوع.

وتداول خام برنت في نطاق بين 67 و70 دولارا للبرميل خلال الشهر الماضي، منذ الانخفاض الحاد في الأسعار أواخر يونيو حزيران بعد هدوء الصراع الإيراني الإسرائيلي.

ودعمت احتمالية إبرام المزيد من الاتفاقيات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس آب لفرض رسوم جمركية جديدة كل من أسواق النفط والأسهم.

وبعد أن كشفت الولايات المتحدة واليابان عن اتفاق تجاري يوم الأربعاء، قال دبلوماسيان أوروبيان إن الاتحاد الأوروبي يقترب من إبرام اتفاق يتضمن رسوما جمركية أمريكية أساسية 15 بالمئة على واردات التكتل بالإضافة إلى إعفاءات محتملة.

وكتب محللون من بنك (آي.إن.جي) في مذكرة للعملاء اليوم الجمعة “يبدو أن تفاؤل محادثات التجارة يبدد أثر توقعات زيادة الإمدادات الفنزويلية”.

وذكرت مصادر أمس الخميس أن الولايات المتحدة تستعد للسماح لشركاء (بتروليس دي فنزويلا)، وهي شركة النفط الوطنية الفنزويلية، بدءا من شركة النفط الأمريكية العملاقة شيفرون، بالعمل مع قيود في الدولة الخاضعة للعقوبات.

وذكر محللو (آي.إن.جي) أنه من الممكن أن ترتفع صادرات النفط الفنزويلية نتيجة لذلك بما يزيد قليلا على 200 ألف برميل يوميا، وهو ما سيكون أخبارا سارة لمصافي التكرير الأمريكية.

    المصدر :
  • رويترز

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