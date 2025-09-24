النفط يصعد بعد تقرير عن انخفاض مخزونات الخام الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن أظهر تقرير انخفاض مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، مما عزز الشعور السائد في السوق بنقص المعروض.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا إلى 67.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش. وزادت كذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا إلى 63.67 دولار.

وقال تاماس فارجا المحلل لدى بي.في.إم أويل أسوشيتس “تتوقع السوق فائضا في المعروض وتراكم المخزونات على مستوى العالم في الربع الأخير من العام، لكن التركيز في الآونة الأخيرة تحول مجددا إلى أوروبا الشرقية واحتمال فرض عقوبات جديدة على روسيا”.

وأضاف أن تعثر استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق إلى جانب كبح صادرات شيفرون النفطية من فنزويلا بسبب مشاكل في التصاريح الأمريكية زادا الدعم لاتجاه الصعود قصير الأجل في السوق.

وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من دولار للبرميل أمس الثلاثاء مع تعثر اتفاق استئناف الصادرات من إقليم كردستان العراق، مما أوقف شحنات النفط عبر خط الأنابيب من الإقليم إلى تركيا إذ طلب منتجان رئيسيان ضمانات لسداد الديون.

وكانت ستصل تلك الإمدادات إلى 230 ألف برميل يوميا. وتوقفت تدفقات خطوط الأنابيب منذ مارس آذار 2023.

في غضون ذلك، عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء عن اعتقاده بأن أوكرانيا يمكنها استعادة جميع الأراضي التي سيطرت عليها روسيا. ويمثل ذلك تحولا مفاجئا في خطابه لصالح أوكرانيا.

وجاء ذلك بعدما حثت الإدارة الأمريكية دول الاتحاد الأوروبي على التخلص التدريجي من واردات النفط والغاز الروسية بوتيرة أسرع في وقت سابق من الشهر.

وعلى جانب الإمدادات، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة انخفضت، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي.

ومن المقرر صدور بيانات الطاقة الرسمية للحكومة الأمريكية اليوم الأربعاء، والتي من المتوقع أن تظهر ارتفاعا في مخزونات النفط الخام والبنزين، وانخفاضا محتملا في مخزونات نواتج التقطير.

ومع ذلك، تشير تقديرات استطلاع أجرته رويترز لآراء ثمانية محللين قبل صدور البيانات إلى ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين في الأسبوع المنتهي في 19 سبتمبر أيلول مع الترجيح بأن تنخفض مخزونات نواتج التقطير.