النفط يصعد بعد فرض عقوبات على إيران وانخفاض المخزونات الأمريكية

رافعة لضخ النفط الخام على منصة حفر في حوض بيرميان في مقاطعة لوفنغ، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية، 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2019. رويترز

ارتفع النفط، اليوم الأربعاء، بعد فرض جولة جديدة من العقوبات الأمريكية على إيران وانخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

ويأتي ذلك أيضا في ظل تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديد بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) وتخفيف لهجته بشأن الرسوم الجمركية مع الصين.

وبحلول الساعة 11:34 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 68.65 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ الرابع من أبريل نيسان.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 64.22 دولار للبرميل.

وفرضت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء عقوبات جديدة تستهدف قطب الغاز الطبيعي الإيراني سيد أسد الله إمام جمعة وشبكته التجارية.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن شبكة إمام جمعة مسؤولة عن شحن كميات بمئات الملايين من الدولارات من غاز البترول المسال والنفط الخام من إيران إلى الأسواق الخارجية.

وتلقت السوق دعما أيضا بعد أن ذكرت مصادر في السوق أمس نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت بنحو 4.6 مليون برميل الأسبوع الماضي.

ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأمريكية بشأن مخزونات النفط في الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:30 بتوقيت غرينتش) اليوم الأربعاء. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم انخفاض مخزونات الخام الأمريكية 800 ألف برميل في المتوسط خلال الأسبوع الماضي.

ومما عزز الآمال بارتفاع الطلب على الطاقة، أشار ترامب أمس الثلاثاء إلى احتمال خفض الرسوم الجمركية على الواردات من الصين.

وقالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء إن على الولايات المتحدة التوقف عن التهديدات إذا أرادت إبرام اتفاق.

كما تراجع ترامب أمس الثلاثاء عن تهديداته بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول بعدما وجه إليه انتقادات متزايدة على مدى أيام لعدم خفضه أسعار الفائدة.

لكن من العوامل التي حدت من المكاسب قول صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء إن الناتج الاقتصادي العالمي سيتباطأ تحت وطأة الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها ترامب على كل الشركاء التجاريين تقريبا.