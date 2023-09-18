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النفط يصعد بفعل مخاوف الإمداد وتعافي الطلب في الصين

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 18 - سبتمبر - 2023 8:19 صباحًا
النفط

النفط

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صعدت أسعار النفط، الاثنين، مدعومة بتوقعات اتساع عجز المعروض في الربع الأخير من العام بعدما مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإنتاج، إضافة إلى تفاؤل بشأن تعافي الطلب في الصين، أكبر مستورد عالمي للخام.

وبحلول الساعة 0027 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 93.98 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 90.92 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان لثالث أسبوع على التوالي ليلامسا أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر تشرين الثاني بعدما مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام في إطار خطط مجموعة أوبك+ ومع زيادة إنتاج المصافي الصينية مدعومة بهوامش تصدير قوية.

وقال محللون في إيه.إن.زد في مذكرة إن نمو الطلب العالمي على النفط يتجه صوب تسجيل 2.1 مليون برميل يوميا وهو ما يتفق مع توقعات وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

ويترقب التجار قرارات سياسة نقدية لبنوك مركزية منها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع بخصوص رفع الفائدة.

وقد يؤدي وقف رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى ضعف الدولار مما يجعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية مثل النفط أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

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