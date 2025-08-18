النفط يصعد مع التركيز على اجتماع ترامب وزيلينسكي

رافعة لضخ النفط الخام على منصة حفر في حوض بيرميان في مقاطعة لوفنغ، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية، 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2019. رويترز

ارتفعت أسعار النفط واحد بالمئة، اليوم الاثنين، بعد محادثات بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أعقاب قمة أمريكية روسية غير حاسمة عقدت في ألاسكا يوم الجمعة.

واختتمت العقود الآجلة لخام برنت تعاملات اليوم على ارتفاع 75 سنتا أي ما يعادل 1.14 بالمئة عند 66.60 دولار للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 62 سنتا أي ما يعادل 0.99 بالمئة إلى 63.42 دولار.

وفي الأسبوع الماضي، انخفض برنت 1.1 بالمئة، بينما تراجع الخام الأمريكي 1.7 بالمئة.

واجتمع ترامب وزيلينسكي اليوم الاثنين في البيت الأبيض لمناقشة سبل إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وفي حديثه للصحفيين في المكتب البيضاوي وبجواره زيلينسكي، عبر ترامب عن أمله في أن تفضي قمة الاثنين في نهاية المطاف إلى اجتماع ثلاثي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معبرا عن اعتقاده بأن بوتين يُريد إنهاء الحرب.

وحث ترامب أوكرانيا على التخلي عن آمال استعادة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا أو الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، ليظهر بعد اجتماعه مع بوتين يوم الجمعة توافقا أكبر مع موسكو في السعي للتوصل إلى اتفاق سلام بدلا من وقف إطلاق النار أولا.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك يو.بي.إس “لا أحاول التكهن بالنتيجة. الآن، ينصب تركيز السوق على ما إذا كان سيُعلن عن موعد الاجتماع الثلاثي”.

وقال مستشار البيت الأبيض للتجارة بيتر نافارو إن مشتريات الهند من النفط الخام الروسي تمول الحرب في أوكرانيا ويجب أن تتوقف، مما أثار المخاوف بشأن تدفقات الإمدادات.

وقال نافارو “تعمل الهند كغرفة مقاصة عالمية للنفط الروسي، إذ تحول النفط الخام المحظور إلى صادرات عالية القيمة مع منح موسكو الدولارات التي تحتاج إليها”.

ويترقب المستثمرون أيضا تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول في اجتماع جاكسون هول هذا الأسبوع للبحث عن مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة.

ومن ناحية أخرى، ذكر مصدر رسمي مصري اليوم الاثنين أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وافقت على اقتراح وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما مع إسرائيل يشمل إطلاق سراح نصف الرهائن المحتجزين في غزة وإطلاق إسرائيل سراح بعض السجناء الفلسطينيين.