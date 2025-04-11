النفط يصعد مع تكيف الأسواق مع مخاطر السياسات التجارية الأمريكية

صعدت أسعار النفط اليوم الجمعة في وقت تتكيف فيه أسواق النفط مع تحول الولايات المتحدة إلى مصدر للمخاطر الجيوسياسية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية ثم إصداره قرارا بتعليق تطبيقها.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت20 سنتا أو 0.32 بالمئة مسجلة 63.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 1526 بتوقيت جرينتش، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 19 سنتا، أو ما يساوي 0.32 بالمئة، إلى 60.26 دولار.

وقال جون كيلدوف الشريك في أجين كابيتال “تحول الولايات المتحدة إلى مصدر للمخاطر الجيوسياسية أمر جديد على السوق… سنشهد إعادة ترتيب للمشهد كما حدث بعد غزو روسيا لأوكرانيا”.

وعلى الرغم من المكاسب الطفيفة التي حققها الخامان اليوم، فإنهما يتجهان لتسجيل خسائر أسبوعية لثاني أسبوع على التوالي وسط مخاوف المستثمرين بشأن الركود الناجم عن تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأعلنت الصين اليوم أنها ستفرض رسوما جمركية بنسبة 125 بالمئة على السلع الأمريكية اعتبارا من غد السبت، ارتفاعا من 84 بالمئة التي أُعلن عنها سابقا، وذلك بعد أن رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على الصين إلى 145 بالمئة أمس الخميس.

وعلق ترامب هذا الأسبوع فرض رسوم جمركية كبيرة على عشرات الشركاء التجاريين، لكن من المرجح أن يقلل النزاع المطول بين أكبر اقتصادين في العالم من أحجام التجارة العالمية ويعطل طرقها، مما يثقل كاهل النمو الاقتصادي العالمي ويقلص الطلب على النفط.

وقال أولي هانسن رئيس قطاع السلع الأولية في ساكسو بنك “على الرغم من تعليق تطبيق بعض الرسوم الجمركية، باستثناء تلك المفروضة على الصين، لمدة 90 يوما، فإن الضرر الذي لحق بالسوق وقع بالفعل، مما جعل الأسعار تكافح من أجل استعادة الاستقرار”.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الخميس توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي، وحذرت من أن الرسوم الجمركية قد تثقل كاهل أسعار النفط. كما خفضت توقعاتها للطلب الأمريكي والعالمي على النفط هذا العام والعام المقبل.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز أن ينخفض ​​نمو اقتصاد الصين في عام 2025 مقارنة بالعام الماضي، حيث تزيد الرسوم الجمركية الأمريكية الضغوط على أكبر مستورد للنفط في العالم.

وقالت مديرة مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة لرويترز اليوم الجمعة إن الرسوم الجمركية الشاملة في عهد ترامب والتدابير المضادة قد يكون لها تأثير كارثي على الدول النامية وتلحق بها ضررا أسوأ حتى من خفض المساعدات الخارجية.

وقال دانييل هاينز، كبير خبراء استراتيجيات السلع الأولية إن محللي بنك (إيه.إن.زد) يتوقعون انخفاض استهلاك النفط واحدا بالمئة إذا تراجع النمو الاقتصادي العالمي إلى ما دون ثلاثة بالمئة.