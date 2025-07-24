النفط يصعد 1% عند التسوية مع تراجع مخزونات الخام الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط واحدا بالمئة، اليوم الخميس، مع تراجع مخزونات الخام الأمريكية وتوقعات بخفض صادرات البنزين الروسية رغم أنباء عن أن شركة شيفرون النفطية العملاقة ستحصل على موافقة الولايات المتحدة على العودة للإنتاج في فنزويلا.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا أو 0.98 بالمئة إلى 69.81 دولار للبرميل عند التسوية في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتا بما يعادل 1.2 بالمئة لتسجل 66.03 دولار للبرميل.

وارتفع الخام الأمريكي في وقت سابق من الجلسة بما يزيد على دولار، واقترب خام برنت من هذا المستوى.

وقال جون كيلدوف الشريك في أجين كابيتال “نبأ قدرة شيفرون على العودة إلى فنزويلا وإعادة ضخ النفط أثر سلبا على السوق”.

لكنه أضاف أن السوق لا تتوقع أن تسمح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشركات النفط الأمريكية الأخرى بالعمل في فنزويلا.

وأردف قائلا “هذه حالة فريدة من نوعها”.

وتعافت أسعار النفط في أواخر الجلسة على خلفية أنباء عن تخطيط روسيا لخفض صادرات البنزين إلى جميع الدول باستثناء عدد قليل من حلفائها ودول مثل منغوليا التي تربطها بها اتفاقات توريد.

وقال فيل فلين كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز “سعي روسيا لخفض صادرات البنزين أعطى السوق دفعة قوية”.

وعلى جانب الإمدادات، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 3.2 مليون برميل إلى 419 مليون برميل، متجاوزة بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بهبوط قدره 1.6 مليون برميل.

وقال جانيف شاه المحلل في ريستاد “تتلقى الأسعار بعض الدعم من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية والجهود التجارية”.

وذكر دبلوماسيان أوروبيان أمس الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بصدد إبرام اتفاق تجاري قد يشمل رسوما جمركية أساسية أمريكية 15 بالمئة على سلع التكتل وإعفاءات محتملة، مما قد يمهد الطريق لاتفاق تجاري مهم آخر بعد اتفاق اليابان.