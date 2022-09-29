النفط يغلق منخفضاً مع دراسة أوبك+ خفض الإنتاج

أُغلقت أسعار النفط على انخفاض الخميس 29\9\2022 في تعاملات متقلبة، إذ تجاوزت 90 دولاراً للبرميل قبل أن تتراجع، فيما كان المتعاملون يقيمون توقعات اقتصادية تزداد سوءا مقابل احتمال خفض تجمع أوبك+ الإنتاج الأسبوع المقبل.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتاً إلى 88.49 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها إلى 90.12 دولار خلال الجلسة. ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر نوفمبر تشرين الثاني 92 سنتا إلى 81.23 دولار للبرميل.

وقالت ثلاثة مصادر لرويترز إن أعضاء بارزين في منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، فيما يعرف باسم أوبك+، بدأوا مناقشات بشأن خفض إنتاج النفط في اجتماعهم المقبل في الخامس من أكتوبر تشرين الأول.

وقال مصدر من أوبك لرويترز إن الخفض “مرجح” في حين قال مصدران آخران في أوبك+ إن أعضاء بارزين تحدثوا بشأن الموضوع.

وذكرت رويترز هذا الأسبوع أن روسيا من المرجح أن تقترح أن تخفض أوبك+ إنتاجها النفطي بنحو مليون برميل يوميا.