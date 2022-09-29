الخميس 3 ربيع الأول 1444 ﻫ - 29 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

النفط يغلق منخفضاً مع دراسة أوبك+ خفض الإنتاج

منذ 31 دقيقة
النفط

النفط

A A A
طباعة المقال

أُغلقت أسعار النفط على انخفاض الخميس 29\9\2022 في تعاملات متقلبة، إذ تجاوزت 90 دولاراً للبرميل قبل أن تتراجع، فيما كان المتعاملون يقيمون توقعات اقتصادية تزداد سوءا مقابل احتمال خفض تجمع أوبك+ الإنتاج الأسبوع المقبل.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتاً إلى 88.49 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها إلى 90.12 دولار خلال الجلسة. ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر نوفمبر تشرين الثاني 92 سنتا إلى 81.23 دولار للبرميل.

وقالت ثلاثة مصادر لرويترز إن أعضاء بارزين في منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، فيما يعرف باسم أوبك+، بدأوا مناقشات بشأن خفض إنتاج النفط في اجتماعهم المقبل في الخامس من أكتوبر تشرين الأول.

وقال مصدر من أوبك لرويترز إن الخفض “مرجح” في حين قال مصدران آخران في أوبك+ إن أعضاء بارزين تحدثوا بشأن الموضوع.

وذكرت رويترز هذا الأسبوع أن روسيا من المرجح أن تقترح أن تخفض أوبك+ إنتاجها النفطي بنحو مليون برميل يوميا.

    المزيد من أخبار العالم

    وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن
    بلينكن: الاستفتاءات التي تدعمها روسيا في أوكرانيا محاولة للاستيلاء على الأراضي
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بوتين يتحدث عن أخطاء ارتكبت خلال التعبئة العسكرية الجزئية!
    أردوغان وبوتين
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أردوغان يحث بوتين على خفض التوتر وتمديد اتفاق الحبوب الأوكرانية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    علم القوات اللبنانية
    الجمهورية القوية تحسم قرارها وهذا مرشّحها!
    إطلاق نار (تعبيرية)
    قتل ابنه ثمّ انتحر.. جريمة مروّعة تهزّ بعلبك
    آثار الإعصار آيان
    بالفيديو.. لقطات مذهلة من الفضاء للإعصار "آيان" قبيل وصوله إلى فلوريدا