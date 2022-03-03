النفط يلامس الـ 115 دولارًا .. واللاجئون مليون!

فيما تتواصل المعارك الضارية في مختلف المدن الأوكرانية وتشتد حدتها في أكبر المدن وأهمها، يرتفع أعداد اللاجئين الفارين من نيران الحرب الملتهبة.

وفي آخر حصيلة لأعداد النازحين، أعلنت الأمم المتحدة أنّ مليون لاجئ أوكراني فرّوا من بلدهم منذ أن بدأت القوات الروسية عملياتها العسكرية قبل أسبوع.

وفي تغريدة على تويتر قال المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، “فيليبو غراندي” إنّه “في غضون سبعة أيام فقط شهدنا تدفق مليون لاجئ من أوكرانيا على الدول المجاورة لها”.

كما أضاف أنّه “بالنسبة لملايين آخرين داخل البلاد، فلقد حان الوقت لأن تسكت المدافع حتى تتمكّن المساعدات الإنسانية من أن تصل إليهم وتنقذ أرواحاً”.

في السياق ذاته، أعلن أنّه يعتزم التوجّه في الأيام القليلة المقبلة إلى رومانيا ومولدافيا وبولندا، الدول الثلاث التي تستضيف على أراضيها أكبر عدد من اللاجئين الأوكرانيين.

ويشار إلى أنه بحسب الأرقام الأممية فقد توجه أكثر من 50% من اللاجئين إلى بولندا، فيما احتضنت المجر 116 ألفا، في حين قصد 79000 مولدوفا و71.200 سلوفاكيا.

عمليات النزوح من خاركيف مستمرة

في سياق متصل، واكبت قناة العربية خروج النازحين من مدينة خاركيف التي لا تزال تشهد معارك حامية بين الجيش الروسي والمقاومة الأوكرانية، حيث أفاد شاهد عيان بأن دمارا كبيرا حل بالمدينة نتيجة القصف الروسي المستمر، وقال: “نتوجه إلى لفيف ومن هناك إلى بولونيا”، مشيرا الى ان الاجئين يتبعون حيًلًا معينة للتمكن من الخروج بسلام وذلك عبر موكب سيارات يكتب عليها “هناك أطفال”.

كذلك كشف شاهد العيان أن المدينة تعاني نقصا حادا في الغذاء والأدوية واللوازم المعيشية، مؤكدا أن عمليات التطوع مستمرة للدفاع عن المدينة.

أسعار النفط تواصل ارتفاعها

وعلى وقع دخول العمليات العسكرية في اوكرانيا اسبوعها الثاني، واحتدام المعارك، تواصل أسعار النفط ارتفاعها لتسجّل مستويات قياسية.

اذ لامس الخام الأميركي 115 دولارا للبرميل في أعلى مستوى منذ سبتمبر 2008 .

وكانت أسعار النفط قد قفزت مساء أمس متجاوزة 110 دولارات للبرميل وسط توقعات بأن السوق ستظل تعاني من نقص المعروض لعدة أشهر عقب فرض عقوبات قاسية على موسكو والخروج الجماعي لاستثمارات الشركات الكبرى من أصول النفط الروسية.