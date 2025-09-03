النفط ينخفض قبل اجتماع لأوبك+ لبحث زيادة أخرى في الإنتاج

انخفضت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء قبل اجتماع منتجين في مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، يوم الأحد المقبل من المتوقع أن يبحث زيادة أخرى في أهداف الإنتاج في أكتوبر تشرين الأول.

وتراجع خام برنت 96 سنتا، أو 1.4 بالمئة، إلى 68.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:45 بتوقيت غرينتش. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.02 دولار، أو 1.6 بالمئة، إلى 65.57 دولار للبرميل.

وقال مصدران مطلعان لرويترز إن ثمانية أعضاء في أوبك+ سيدرسون زيادة أخرى في إنتاج النفط في اجتماعهم المرتقب، فيما تسعى المجموعة لاستعادة حصتها السوقية.

وستعني الزيادة الأخرى أن أوبك+، التي تضخ نحو نصف إمدادات النفط في العالم، تبدأ في الانتهاء من المرحلة الثانية من تخفيضات الإنتاج البالغة نحو 1.65 مليون برميل يوميا أو ما يعادل 1.6 بالمئة من الطلب العالمي قبل أكثر من عام من الموعد المحدد.

وكانت المجموعة اتفقت بالفعل على رفع مستويات الإنتاج المستهدف بنحو 2.2 مليون برميل يوميا من أبريل نيسان إلى سبتمبر أيلول، بالإضافة إلى زيادة حصة الإمارات بنحو 300 ألف برميل يوميا.

ومع ذلك، فإن الزيادات الفعلية من المجموعة لم تصل إلى مستوى تلك التعهدات، إذ قلص بعض الأعضاء الإنتاج تعويضا عن الفائض السابق بينما واجه آخرون صعوبة في رفع الإنتاج بسبب قيود على الطاقة الإنتاجية.