النفط ينخفض 2% مع تأثر توقعات الطلب بالحرب التجارية

انخفضت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين وسط توقعات بزيادة إنتاج أوبك+ رغم أن الرسوم الجمركية الأمريكية قد تقلص النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 1.61 دولار أو 2.4 بالمئة إلى 64.25 دولار للبرميل عند التسوية. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.63 دولار أو 2.6 بالمئة إلى 60.42 دولار للبرميل عند التسوية.

وسجل الخامان القياسيان أدنى مستوى إغلاق منذ 10 أبريل نيسان.

ويرى معظم الاقتصاديين المشاركين في استطلاع لرويترز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لإعادة تشكيل التجارة العالمية عبر فرض رسوم جمركية أدت إلى زيادة احتمالات حدوث ركود اقتصادي عالمي خلال العام الجاري.

وفرض ترامب رسوما جمركية مرتفعة على الصين التي ردت برسوم مضادة على الواردات الأمريكية، مما أشعل حربا تجارية بين أكبر دولتين مستهلكتين للنفط. ودفع ذلك المحللين إلى خفض توقعاتهم للطلب على النفط وأسعاره بشكل حاد.

وقال بوب يوجر، مدير عقود الطاقة الآجلة في ميزوهو في مذكرة “تباطأت التجارة بين الصين والولايات المتحدة إلى مستوى يشبه الحظر. كل يوم يمر دون التوصل إلى اتفاق مع أي من شركائنا التجاريين الرئيسيين يقربنا من انهيار الطلب العالمي”.

وانضمت جنرال موتورز وكرافت هاينز وإلكترولوكس اليوم الثلاثاء إلى قائمة شركات من قطاعات متنوعة سحبت توقعاتها للعام الجاري أو خفضتها في ظل التوتر الناجم عن الحرب التجارية الأمريكية.

وأعلن البيت الأبيض أن ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا اليوم الثلاثاء لتخفيف تأثير الرسوم الجمركية على السيارات.

وأفادت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي بأن عددا من أعضاء أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، سيقترحون تسريع زيادة الإنتاج في يونيو حزيران للشهر الثاني على التوالي.

وقال أولي هانسن المحلل في ساكسو بنك “لا يمكن أن تأتي زيادة أخرى في إنتاج أوبك+ في وقت أسوأ، إذ إن المعنويات ضعيفة بالفعل، ومع عدم إظهار قازاخستان الكثير من الاهتمام بخفض الإنتاج”.

وأظهرت حسابات رويترز المستندة إلى بيانات ومصادر رسمية اليوم الثلاثاء أن قازاخستان، العضو في أوبك+، رفعت صادراتها النفطية سبعة بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار بفضل زيادة الإمدادات عبر خط أنابيب بحر قزوين.

ومن المقرر أن ينشر معهد البترول الأمريكي تقديراته لمخزونات النفط الأمريكية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء على أن تصدر الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة غدا الأربعاء.