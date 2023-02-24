النفط ينهي الأسبوع بلا تغير

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات متقلبة اليوم الجمعة 24/2/2023 لكنها أنهت الأسبوع من دون تغير يذكر حيث استمدت الدعم من احتمال تراجع الصادرات الروسية لكنها تعرضت لضغوط بفعل زيادة المخزونات في الولايات المتحدة والمخاوف بشأن النشاط الاقتصادي العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 95 سنتا، أو 1.2 بالمئة، عند التسوية لتنهي التعاملات عند 83.16 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 93 سنتا، أو 1.2 بالمئة، لتبلغ 76.32 دولار للبرميل عند التسوية. وفي وقت سابق من الجلسة خسر الخامان أكثر من دولار للبرميل.

ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار خامي القياس على أساس أسبوعي.

وساهم انخفاض أحجام التداول في زيادة التقلبات حيث بلغت تداولات خام برنت 58 بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط 90 بالمئة من أحجامها في الجلسة الماضية.

وفي يوم الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا بلغ انخفاض خام برنت نحو 15 بالمئة عن مستواه قبل عام. وكان قد سجل أعلى مستوى في 14 عاما عند حوالي 128 دولارا للبرميل في الثامن من مارس آذار 2022.

وأنهى خاما القياس معاملات أمس على ارتفاع بنحو اثنين بالمئة بدعم من خطط روسيا لخفض صادرات النفط من موانئها الغربية بما يصل إلى 25 بالمئة في مارس آذار وهو ما يتجاوز خفضها المعلن في الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

لكن الإمدادات بالسوق بدت وفيرة مع ارتفاع المخزونات الأمريكية إلى أعلى مستوى لها منذ مايو أيار 2021 حسبما أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وقال جيه.بي مورجان في مذكرة اليوم الجمعة إن احتمال هبوط الأسعار في المدى القصير أكبر من احتمال صعودها ومن المرجح أن تتجه نحو ما بين 70 و80 دولارا للبرميل.

وأضاف البنك أنه يتوقع أن تخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إنتاجها للحد من تراجع الأسعار.