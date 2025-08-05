النفط يهبط مع زيادة إنتاج أوبك+ وتراجع المخاوف من تعطل إمدادات روسيا

رافعة لضخ النفط الخام على منصة حفر في حوض بيرميان في مقاطعة لوفنغ، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية، 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2019. رويترز

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد أن طغت زيادة إنتاج تحالف أوبك+ ومخاوف ضعف الطلب العالمي على قلق المستثمرين من تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 1.12دولار بما يعادل 1.63 بالمئة إلى 67.64 دولار للبرميل عند التسوية، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.13دولار أو 1.7 بالمئة إلى 65.16 دولار.

وسجل الخامان أدنى مستوياتهما في خمسة أسابيع عند التسوية.

واتفق تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، يوم الأحد على زيادة إنتاج النفط 547 ألف برميل يوميا في سبتمبر أيلول، وهي خطوة ستنهي أحدث شريحة لتخفيضات الإنتاج قبل الموعد المخطط له.

وقال أندرو ليبو، رئيس شركة ليبو أويل أسوشيتس “الزيادة الكبيرة في إمدادات أوبك تثقل كاهل السوق”.

وأضاف “ستترقب السوق الآن لترى ما إذا كانت الهند والصين ستوافقان على خفض مشترياتهما من النفط الخام الروسي بشدة، وبالتالي البحث عن إمدادات بديلة في أماكن أخرى”.

وهدد ترامب مجددا اليوم الثلاثاء بفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الهندية خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة ردا على مشترياتها من النفط الروسي.

وقال ترامب إن انخفاض أسعار الطاقة قد يضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب في أوكرانيا.

ووصفت نيودلهي تهديد ترامب بأنه “غير مبرر” وتعهدت بحماية مصالحها الاقتصادية، مما يعمق الخلاف التجاري بين البلدين.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس “يمكن أن أصف سوق النفط بأنها مستقرة… أفترض أن هذا الوضع سيستمر حتى نكتشف ما سيعلنه الرئيس الأمريكي بشأن روسيا في وقت لاحق من الأسبوع، وكيف سيكون رد فعل المشترين”.

والهند أكبر مشتر للخام المنقول بحرا من روسيا، إذ تظهر بيانات قدمتها مصادر تجارية لرويترز أنها استوردت نحو 1.75 مليون برميل يوميا من يناير كانون الثاني إلى يونيو حزيران، بزيادة واحد بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.