النفط يهبط مع زيادة الإمدادات رغم خفض الفائدة الأميركية

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة إذ طغى تأثير المخاوف بشأن زيادة الإمدادات وتراجع الطلب على أثر التوقعات بزيادة الاستهلاك مع أول خفض لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 76 سنتا بما يعادل 1.1 بالمئة إلى 66.68 دولار للبرميل عند التسوية. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89 سنتا أو 1.4 بالمئة إلى 62.68 دولار.

وسجل الخامان القياسيان مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وقال أندرو ليبو رئيس شركة ليبو أويل أسوشيتس “لا تزال إمدادات النفط قوية.. وأوبك تُقلّص تخفيضات إنتاجها. لم نلحظ أي تأثير على صادرات النفط الخام الروسية” نتيجة العقوبات.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء وأشار إلى احتمال تطبيق المزيد من التيسير النقدي في إطار استجابته لمؤشرات ضعف في سوق العمل.

وعادة ما يؤدي انخفاض تكاليف الاقتراض إلى تعزيز الطلب على الخام ودفع أسعاره للارتفاع.

وقال جون كيلدوف، الشريك لدى أجين كابيتال، إن خفض الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في المستقبل لن يدعم على الأرجح أسواق النفط، لأنه سيؤدي إلى إضعاف الدولار، ما يجعل شراء النفط أكثر كلفة.

وأضاف كيلدوف “سيتعين على مجلس الاحتياطي الاتحادي أن يكون أكثر جرأة مما كان عليه. نحن بحاجة إلى (زيادة) بمقدار 50 نقطة أساس لتحفيز الطلب. إجراءات البنك المركزي الأمريكي لا تُترجم إلى نمو في سوق الخام بسبب العوامل الأساسية المحركة للسوق”.