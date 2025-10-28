النفط يهبط نحو 2% مع تقييم تأثير عقوبات روسيا وخطط أوبك+ لزيادة الإنتاج

انخفضت أسعار النفط بنحو اثنين بالمئة عند التسوية، اليوم الثلاثاء، مسجلا تراجعا للجلسة الثالثة على التوالي، وذلك في ظل تقييم المستثمرين لتأثير العقوبات الأمريكية على أكبر شركتين نفطيتين روسيتين إلى جانب خطط محتملة لتحالف أوبك+ لزيادة الإنتاج.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.22 دولار، بما يعادل 1.9 بالمئة، لتسجل 64.40 دولار للبرميل عند التسوية. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.16 دولار، أو 1.9 بالمئة، لتسجل عند التسوية 60.15 دولار.

ويأتي انخفاض الأسعار بعد أن سجل برنت وغرب تكساس الوسيط الأسبوع الماضي أكبر مكاسبهما الأسبوعية منذ يونيو حزيران على خلفية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على روسيا للمرة الأولى في ولايته الثانية. واستهدفت العقوبات شركتي النفط لوك أويل وروسنفت على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وقال وزير الاقتصاد الألماني إن الحكومة الأمريكية قدمت ضمانات كتابية بأن أعمال وحدة شركة روسنفت الروسية في ألمانيا لن تتأثر بالعقوبات لأن أصولها لم تعد تحت السيطرة الروسية.

وذكر فيل فلين، المحلل لدى (برايس فيوتشرز جروب) “تقديم ترامب هذا الإعفاء لألمانيا يوحي بإمكانية وجود هامش أكبر للتحايل على العقوبات، مما يبدد بعض المخاوف من تراجع كبير محتمل في الإمدادات”.

وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول اليوم إن تأثير العقوبات المفروضة على دول مصدرة للنفط سيكون محدودا بسبب فائض الإنتاج.

وعقب العقوبات الأمريكية، أعلنت لوك أويل، ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا، أمس الاثنين أنها ستبيع أصولها الدولية.

وتعد هذه الخطوة هي الأكثر أهمية حتى الآن التي تقوم بها شركة روسية بعد العقوبات الغربية بسبب حرب روسيا الشاملة على أوكرانيا، والتي اندلعت في فبراير شباط 2022.

وتمثل لوك أويل، التي تتخذ من موسكو مقرا، نحو اثنين بالمئة من إنتاج النفط العالمي.

وذكرت أربعة مصادر مطلعة لرويترز أن تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، يميل إلى زيادة طفيفة جديدة للإنتاج في ديسمبر كانون الأول.

وذكرت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي اليوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن مخزونات الخام انخفضت 4.02 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 أكتوبر تشرين الأول.

وأضافت أن مخزونات البنزين تراجعت 6.35 مليون برميل، في حين تقلصت مخزونات نواتج التقطير 4.36 مليون برميل.