الجمعة 27 ربيع الأول 1447 ﻫ - 19 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

النفط يهبط وسط مخاوف بشأن الطلب تطغى على أثر خفض أسعار الفائدة الأمريكية

منذ 54 دقيقة
النفط- تعبيرية

النفط- تعبيرية

A A A
طباعة المقال

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، إذ طغى تأثير المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة على أثر التوقعات بأن أول خفض لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام سيحفز زيادة الاستهلاك.

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط اليوم الجمعة بعد انخفاضها عند التسوية في الجلسة الماضية بسبب

بحلول الساعة 0432 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 67.29 دولار للبرميل. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.4 بالمئةإلى63.34 دولار.

ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بربع نقطة مئوية يوم الأربعاء وأشار إلى احتمال تطبيق المزيد من التيسير النقدي في إطار استجابته لمؤشرات الضعف في سوق العمل.

وعادة ما يؤدي انخفاض تكاليف الاقتراض إلى تعزيز الطلب على النفط ودفع أسعاره للارتفاع.

وقالت بريانكا ساشديفا المحللة لدى فيليب نوفا “هناك تضارب في المؤشرات تطغى على السوق. فعلى جانب الطلب، أبدت جميع الجهات المعنية بالطاقة، بما فيها إدارة معلومات الطاقة، قلقها من ضعف الطلب، مما خفف من توقعات ارتفاع الأسعار بشكل كبير على المدى القريب”.

وأضافت “وعلى جانب العرض، تلقي زيادات الإنتاج المزمعة من أوبك+ ومؤشرات فائض المعروض في مخزونات منتجات الوقود الأمريكية بظلالها على المعنويات”.

أجج ارتفاع مخزونات نواتج التقطير في الولايات المتحد بنحو أربعة ملايين برميل، مقابل توقعات السوق بزيادتها مليون برميل فقط، المخاوف حيال الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم وضغط على الأسعار.

ومما زاد من المخاوف مؤشرات على ضعف في سوق العمل الأمريكية حسبما أظهرت بيانات طلبات إعانة البطالة الصادرة هذا الأسبوع، مع انخفاض الطلب على العمالة والعرض على حد سواء، في حين تراجع نشاط بناء المساكن التي تسع أسرة واحدة إلى أدنى مستوى في نحو عامين ونصف العام في أغسطس آب وسط وفرة في المنازل الجديدة غير المبيعة.

وفي روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم في عام 2024 بعد الولايات المتحدة، أعلنت وزارة المالية عن إجراء جديد لحماية ميزانية الدولة من تقلبات أسعار النفط والعقوبات الغربية مما هدأ بعض المخاوف المتعلقة بالإمدادات.

وقال دانيال هاينز المحلل في إيه.إن.زد في مذكرة اليوم الجمعة “تعليق الرئيس ترامب بأنه يفضل الأسعار المنخفضة على فرض عقوبات على روسيا قلل أيضا من القلق إزاء اضطراب الإمدادات”.

(إعداد رحاب علاء وم

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

شركة سانتوس الأسترالية
رئيس سانتوس الأسترالية يتوقع زيادة التدفق النقدي بعد انهيار ثالث عرض استحواذ
جو بايدن
مسؤول أمريكي سابق يعترف بالحالة الذهنية الحقيقية لبايدن
أشخاص يتظاهرون ضد إدارة الهجرة والجمارك (ICE) خارج محكمة الهجرة الأمريكية في مانهاتن، مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 18 سبتمبر 2025. رويترز
اعتقال ديمقراطيين من ولاية نيويورك بعد احتجاج ضد إدارة الهجرة

الأكثر قراءة

سلسلة غارات تستهدف محيط النبطية جنوب لبنان
إنذار عاجل بالإخلاء الى سكان هذه المناطق في جنوب لبنان!
يمنى شري
خبر مؤسف يهز الوسط الإعلامي.. وفاة الإعلامية "يمنى شري"
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل
معركة بين رَجُل باسيل ونائبه.. هل يختار المُطيع أو المُتشدد؟