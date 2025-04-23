النفط يهبط 2% بعد أنباء عن زيادة محتملة في إمدادات أوبك

مضخة نفط تعمل في حوض بيرميان بالقرب من ميدلاند. رويترز

انخفضت أسعار النفط اثنين بالمئة اليوم الأربعاء بعد أن قالت مصادر مطلعة على محادثات أوبك+ إن المجموعة تدرستسريع زيادة إنتاج النفط في يونيو حزيران لكن الخسائر حد منها تقرير ذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يخفض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.32 دولار أو 1.96 بالمئة إلى 66.12 دولار للبرميل عند التسوية. وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على انخفاض1.40 دولار أو 2.2 بالمئة إلى 62.27 دولار للبرميل.

وبلغ سعر خام برنت 68.65 دولار للبرميل خلال الجلسة، وهو أعلى مستوى منذ الرابع من أبريل نيسان.

وأفادت ثلاثة مصادر مطلعة على محادثات أوبك+ لرويترز أن العديد من أعضاء المجموعة سيقترحون تسريع زيادة إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي في يونيو حزيران.

ويأتي ذلك على خلفية خلاف بين الأعضاء في الآونة الأخيرة حول الالتزام بحصص الإنتاج المتفق عليها.

وقلص الخامان القياسيان بعض خسائرهما بعد أن أصدرت وزارة الطاقة في قازاخستان بيانا قالت فيه إن قازاخستان، وهي ليست عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ولكنها حليفة في مجموعة أوبك+، شريك مسؤول في مجتمع الطاقة الدولي ومهتمة بتوازن العرض والطلب.

وأثارت قازاخستان غضب أعضاء أوبك+ بسبب تجاوزها حصة الإنتاج المتفق عليها.

ونقل البيان عن وزير الطاقة إرلان أكينزينوف قوله “مشاركتنا في أوبك+ أداة مهمة لضمان الاستقرار العالمي وتهيئة الظروف لتنفيذ الخطط الوطنية وجذب الاستثمارات. نحن ملتزمون بالعمل البناء في إطار الاتفاق والوفاء بالتزاماتنا”.

وفي وقت سابق قال وزير الطاقة القازاخستاني الجديد لرويترز إن بلاده ستغلِّب المصالح الوطنية على مصالح تحالف أوبك+ عند تحديد مستويات إنتاج النفط.

وتلقت الأسعار دعما بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وحدت تقارير حول الرسوم الجمركية أيضا من تراجع الأسعار.

وقال مطلع اليوم الأربعاء إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستدرس خفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية.

وذكرت صحيفة وول ستريت نقلا عن مسؤول بالبيت الأبيض أن الرسوم الجمركية على الصين من المرجح خفضها لما بين 50 إلى 65 بالمئة.

كما تراجع ترامب أمس الثلاثاء عن تهديداته بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بعدما وجه إليه انتقادات متزايدة على مدى أيام لعدم خفضه أسعار الفائدة.

وفرضت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء عقوبات جديدة تستهدف قطب الغاز الطبيعي الإيراني سيد أسد الله إمام جمعة وشبكته التجارية.