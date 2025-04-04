النفط يهبط 7% لأدنى مستوى في 3 سنوات بعد رد الصين على رسوم ترامب

انخفضت أسعار النفط سبعة بالمئة اليوم الجمعة لتسجل عند التسوية أدنى مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات بعد أن رفعت الصين الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية، مما أدى إلى تزايد احتدام حرب تجارية عالمية يخشى المستثمرون من أن تؤدي إلى ركود.

وأعلنت الصين أنها ستفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 34 بالمئة على جميع السلع الأمريكية بدءا من 10 أبريل نيسان. وتستعد الدول في جميع أنحاء العالم للرد على رفع ترامب الرسوم الجمركية إلى أعلى مستوى منذ أكثر من قرن.

وقال بنك جيه.بي مورجان الاستثماري إنه يرى الآن فرصة بنسبة 60 بالمئة لحدوث ركود اقتصادي عالمي بحلول نهاية العام، بعد أن كانت النسبة تبلغ 40 بالمئة في السابق.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 4.56 دولار، أي 6.5 بالمئة، إلى 65.58 دولار للبرميل عند التسوية. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.96 دولار، أي 7.4 بالمئة، إلى 61.99 دولار عند التسوية.

وهبط خام برنت خلال الجلسة إلى 64.03 دولار وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 60.45 دولار، وهو أدنى مستوى في أربع سنوات. وسجل خام برنت أكبر خسارة أسبوعية بالنسبة المئوية في عام ونصف، فيما تكبد خام غرب تكساس الوسيط أكبر خسارة في عامين.

وقال سكوت شيلتون، المتخصص في شؤون الطاقة لدى شركة يونايتد آي.سي.إيه.بي “بالنسبة لي، من المحتمل أن يكون هذا قريبا من القيمة العادلة للخام حتى نحصل على مؤشر ما على مقدار انخفاض الطلب فعليا”.