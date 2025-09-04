النفط يواصل التراجع وسط تقارير عن مناقشة أوبك+ زيادة الإنتاج

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس لتواصل انخفاضها الجلسة الماضية حين انخفضت بأكثر من اثنين بالمئة، ويتطلع المستثمرون إلى اجتماع تحالف أوبك+ مطلع الأسبوع حيث من المتوقع أن يدرس المنتجون زيادة أخرى في أهداف الإنتاج.

وبحلول الساعة 0824 بتوقيت جرينتش، هبط خام برنت 43 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 67.17 دولار للبرميل وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 63.53 دولار للبرميل.

وقال مصدران مطلعان لرويترز إن ثمانية أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، فيما يعرف بتحالف أوبك+، سيدرسون زيادة أخرى في الإنتاج لأكتوبر تشرين الأول في اجتماع يوم الأحد المقبل، مع سعي المجموعة لاستعادة حصتها في السوق.

وقال تاماس فارجا المحلل في شركة بي.في.إم إن زيادة محتملة في إنتاج أوبك+ من شأنها أن ترسل إشارة قوية مفادها أن استعادة حصتها في السوق له الأولوية على دعم الأسعار.

ووافق تحالف أوبك+ بالفعل على رفع الإنتاج المستهدف بنحو 2.2 مليون برميل يوميا من أبريل نيسان إلى سبتمبر أيلول، بالإضافة إلى زيادة حصة الإمارات 300 ألف برميل يوميا.

وذكر تقرير صادر عن شركة هايتونج سيكيوريتيز أن على مدار الأشهر القليلة الماضية، ورغم تسارع وتيرة زيادة الإنتاج، ظلت أسعار النفط في الشرق الأوسط أعلى الأسعار الإقليمية على المستوى العالمي . وعزز هذا ثقة السعودية وأعضاء أوبك الآخرين في زيادة الإنتاج.

ومما زاد من تأثر الأسعار بعض البيانات الاقتصادية الكلية الأمريكية المتذبذبة والتي أظهرت انخفاض فرص العمل إلى أدنى مستوى لها في عشرة أشهر في يوليو تموز، وهو ما يتماشى مع تحسن ظروف سوق العمل ودعم التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة هذا الشهر.

ويترقب المتعاملون في السوق الآن البيانات الحكومية عن مخزونات الخام الأمريكية، وتصدر اليوم الخميس متأخرة بيوم واحد بسبب عطلة في الولايات المتحدة يوم الاثنين.

وقالت مصادر في السوق أمس الأربعاء، استنادا إلى أرقام معهد البترول الأمريكي، إن مخزونات الخام ارتفعت 622 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 29 أغسطس آب.