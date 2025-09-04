النفط يواصل التراجع وسط تقارير عن مناقشة أوبك+ زيادة الإنتاج

تراجعت أسعار النفط 1.5 بالمئة، اليوم الخميس، مواصلة انخفاضها من الجلسة الماضية حين نزلت بأكثر من اثنين بالمئة بينما يترقب المستثمرون اجتماع تحالف أوبك+ مطلع الأسبوع والذي من المتوقع أن يدرس المنتجون فيه زيادة أخرى لأهداف أهداف الإنتاج.

وبحلول الساعة 13:01 بتوقيت غرينتش، هبط خام برنت 89 سنتا أو 1.3 بالمئة إلى 66.71 دولار للبرميل وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85 سنتا أو 1.3 بالمئة إلى 63.12 دولار للبرميل.

وقال مصدران مطلعان لرويترز إن ثمانية أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، فيما يعرف بتحالف أوبك+، سيدرسون زيادة أخرى في الإنتاج لأكتوبر تشرين الأول في اجتماع يوم الأحد المقبل، مع سعي المجموعة لاستعادة حصتها في السوق.

وقال تاماس فارجا المحلل في شركة بي.في.إم إن زيادة محتملة في إنتاج أوبك+ من شأنها أن ترسل إشارة قوية مفادها أن استعادة حصتها في السوق له الأولوية على دعم الأسعار.

ووافق تحالف أوبك+ بالفعل على رفع الإنتاج المستهدف بنحو 2.2 مليون برميل يوميا من أبريل نيسان إلى سبتمبر أيلول، بالإضافة إلى زيادة حصة الإمارات 300 ألف برميل يوميا.

وقال فارجا “المحادثات المتعلقة بزيادة محتملة أخرى في الإنتاج من جانب أوبك+ هي التي تحرك السوق حاليا”.

ومما زاد من تأثر الأسعار بعض البيانات الاقتصادية الكلية الأمريكية المتذبذبة والتي أظهرت انخفاض فرص العمل إلى أدنى مستوى لها في عشرة أشهر في يوليو تموز، وهو ما يتماشى مع تحسن ظروف سوق العمل ودعم التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة هذا الشهر.

ويترقب المتعاملون في السوق الآن البيانات الحكومية عن مخزونات الخام الأمريكية، وتصدر اليوم الخميس متأخرة بيوم واحد بسبب عطلة في الولايات المتحدة يوم الاثنين.

وقالت مصادر في السوق أمس الأربعاء، استنادا إلى أرقام معهد البترول الأمريكي، إن مخزونات الخام ارتفعت 622 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 29 أغسطس آب.