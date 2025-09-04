النفط يواصل التراجع وسط تقارير عن مناقشة أوبك+ لزيادة الإنتاج

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس لتواصل انخفاضها من الجلسة الماضية حين انخفضت بأكثر من اثنين بالمئة، ويتطلع المستثمرون إلى اجتماع تحالف أوبك+ مطلع الأسبوع حيث من المتوقع أن يدرس المنتجون زيادة أخرى في أهداف الإنتاج.

بحلول الساعة 0114 بتوقيت جرينتش، هبط خام برنت 27 سنتا أو 0.40 بالمئة إلى 67.33 دولار للبرميل وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا أو 0.44 بالمئة إلى 63.69 دولار للبرميل.

وقال مصدران مطلعان لرويترز إن ثمانية أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، فيما يعرف بتحالف أوبك+، سيدرسون زيادة أخرى في الإنتاج لأكتوبر تشرين الأول في اجتماع يوم الأحد المقبل، مع سعي المجموعة لاستعادة حصتها في السوق.

وقال فيل فلين المحلل البارز لدى مجموعة برايس فيوتشرز إن احتمالية زيادة أوبك+ للإنتاج زادت قبل الاجتماع. وكان المتعاملون قد توقعوا عدم حدوث تغيير في سياسة الإنتاج.

ووافق تحالف أوبك+ بالفعل على رفع الإنتاج المستهدف بنحو 2.2 مليون برميل يوميا من أبريل نيسان إلى سبتمبر أيلول، بالإضافة إلى زيادة حصة الإمارات 300 ألف برميل يوميا.

ويترقب المتعاملون في السوق الآن البيانات الحكومية عن مخزونات الخام الأمريكية، وتصدر اليوم الخميس متأخرة بيوم واحد بسبب عطلة في الولايات المتحدة يوم الاثنين.

وقالت مصادر في السوق أمس الأربعاء، استنادا إلى أرقام معهد البترول الأمريكي، إن مخزونات الخام ارتفعت 622 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 29 أغسطس آب.

وتعارضت تقديرات معهد البترول الأمريكي مع تقديرات محللين استطلعت رويترز آراءهم والذين رجحوا هبوط مخزونات الخام بمليوني برميل في المتوسط.