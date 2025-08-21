الخميس 27 صفر 1447 ﻫ - 21 أغسطس 2025 |
النفط يواصل المكاسب بدفعة من مؤشرات على قوة الطلب

منذ 21 دقيقة
آخر تحديث: 21 - أغسطس - 2025 10:18 صباحًا
النفط

واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الخميس بدعم من مؤشرات على قوة الطلب في الولايات المتحدة وغموض بشأن نتيجة جهود إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وبحلول الساعة 04:42 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو 0.40 بالمئة إلى 67.11 دولار للبرميل لتصل إلى أعلى مستوى في أسبوعين خلال التعاملات المبكرة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا أو 0.46 بالمئة إلى 63 دولارا للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن مخزونات النفط الخام انخفضت ستة ملايين برميل الأسبوع الماضي إلى 420.7 مليون برميل مقابل توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بتراجع 1.8 مليون برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات البنزين هبطت 2.7 مليون برميل، مقابل توقعات بسحب 915 ألف برميل، مما يشير إلى قوة الطلب على القيادة خلال موسم السفر الصيفي.

واتضح ذلك أيضا بتسجيل قفزة في متوسط استهلاك وقود الطائرات لأربعة أسابيع إلى أعلى مستوياته منذ 2019.

وقال دانيال هاينز كبير محللي السلع الأساسية في إيه.إن.زد في مذكرة اليوم الخميس “انتعشت أسعار النفط الخام إذ عززت علامات الطلب القوي في الولايات المتحدة المعنويات”.

ومع ذلك، حذر هاينز من أن بعض “توقعات الهبوط لا تزال قائمة مع استمرار المتداولين في متابعة المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا”.

ويتوقع متعاملون ومحللون انخفاض أسعار النفط بمجرد التوصل إلى اتفاق سلام، لكن استمرار عدم إحراز أي تقدم ملموس في المفاوضات قد يدعم السوق.

وقالت روسيا أمس الأربعاء إن محاولات حل القضايا الأمنية المتعلقة بأوكرانيا دون مشاركة موسكو “لا تقود لشيء”، في وقت بدأ فيه مستشارون عسكريون من الولايات المتحدة ودول أوروبية دراسة ضمانات أمنية لأوكرانيا بعد انتهاء الصراع.

وتعني الجهود المطولة لتحقيق السلام في أوكرانيا استمرار العقوبات الغربية على إمدادات النفط الروسية. كما أن إمكانية فرض المزيد من العقوبات الأمريكية والرسوم الجمركية على مشتري النفط الروسي تلقي بظلالها على السوق.

ومع ذلك، تصر روسيا على مواصلة توفير النفط الخام للمشترين الراغبين، وقال دبلوماسيون روس في الهند أمس الأربعاء إن روسيا تتوقع مواصلة توريد النفط إلى الهند على الرغم من تحذيرات الولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 بالمئة على السلع الهندية اعتبارا من 27 أغسطس آب بسبب مشترياتها من النفط الخام الروسي.

    المصدر :
  • رويترز

