النفط يواصل المكاسب مع هدوء التوترات التجارية وانخفاض المخزون

ارتفع النفط واحدا بالمئة تقريبا خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء مواصلا تحقيق مكاسب من اليوم السابق، مع تقييم المستثمرين جولة جديدة من العقوبات على إيران وانخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة وتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن لهجة التهديد تجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي).

وتلقت السوق دعما بعد تراجع ترامب أمس الثلاثاء عن تهديداته بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول بعدما وجه إليه انتقادات متزايدة على مدى أيام لعدم خفضه أسعار الفائدة. كما أشار ترامب إلى إمكانية خفض الرسوم الجمركية على الصين.

وبحلول الساعة 00:07 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا، أو 0.9 بالمئة، إلى 68.05 دولار للبرميل، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64.27 دولار للبرميل، بارتفاع 60 سنتا أو 0.94 بالمئة.

فرضت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء عقوبات جديدة تستهدف قطب الغاز الطبيعي الإيراني سيد أسد الله إمام جمعة وشبكته التجارية.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن شبكة إمام جمعة مسؤولة عن شحن كميات بمئات الملايين من الدولارات من غاز البترول المسال والنفط الخام من إيران إلى الأسواق الخارجية.

في الوقت نفسه، ذكرت مصادر في السوق أمس نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت بنحو 4.6 مليون برميل الأسبوع الماضي.

ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأمريكية بشأن مخزونات النفط في الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:30 بتوقيت غرينتش) اليوم الأربعاء. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم انخفاض مخزونات الخام الأمريكية 800 ألف برميل في المتوسط خلال الأسبوع الماضي.

وقال ترامب للصحفيين أمس الثلاثاء إنه سيكون لطيفا للغاية في المفاوضات مع الصين وإن الرسوم الجمركية على السلع الواردة منها ستنخفض بشكل كبير بعد التوصل إلى اتفاق، ولكن ليس إلى الصفر.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه يعتقد أن التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين سيتراجع، لكن المفاوضات مع بكين لم تبدأ بعد وستكون “مضنية”.

نقل هذه التصريحات مصدر استمع إلى عرض خاص قدمه بيسنت أمام مستثمرين في مؤتمر لبنك جيه.بي مورجان.

وضغطت الرسوم الجمركية على العقود الآجلة للخام مع تزايد قلق المستثمرين من تباطؤ الاقتصاد العالمي.