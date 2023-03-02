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النفط يواصل تحقيق المكاسب

منذ 6 دقائق
أسعار النفط

أسعار النفط

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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة،الخميس، لتواصل تحقيق المكاسب منذ الجلستين السابقتين وسط مؤشرات على انتعاش اقتصادي قوي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، مما عوض تأثير المخاوف حيال ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية.

وبحلول الساعة 02:31 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا، بما يعادل 0.1%، إلى 84.43 دولار للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات، بما يعادل 0.1% أيضا، إلى 77.76 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود الخامين نحو 1% في الجلسة السابقة بعد أن أظهرت بيانات نمو نشاط التصنيع في الصين في فبراير/ شباط بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد، في دليل جديد على الانتعاش الاقتصادي بعد إلغاء قيود كوفيد-19 الصارمة.

ولكن زيادة مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة للأسبوع العاشر على التوالي، حدت من مكاسب السوق.

فقد أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بارتفاع مخزونات الخام 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 فبراير/ شباط إلى 480.2 مليون برميل، وهو أعلى مستوى منذ مايو أيار 2021.

وكان محللون توقعوا زيادة قدرها 500 ألف برميل.

ومع ذلك، أبقت صادرات قياسية من النفط الخام الأمريكي الزيادة أقل مما كانت عليه في الأسابيع الماضية، إذ ارتفعت الشحنات إلى 5.6 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، وفقا لإدارة معلومات الطاقة.

    المصدر :
  • رويترز

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