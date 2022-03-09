النفط يواصل صعوده بعد الحظر الأميركي على الواردات الروسية

واصلت أسعار النفط صعودها، اليوم الأربعاء، وسط مخاوف من صدمة محتملة في المعروض بعد حظر الولايات المتحدة واردات النفط الروسية، ووسط مؤشرات على أن بعض المشترين يتجنبونها بالفعل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.91 دولار، بما يعادل 2.27 بالمئة، إلى 130.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:20 بتوقيت غرينتش، بعد أن قفزت 3.9 بالمئة في اليوم السابق.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.34دولار، أو 1.89 بالمئة، إلى 126.04 دولار للبرميل بعد ارتفاعها أيضا 3.6 بالمئة، الثلاثاء.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد فرض، أمس الثلاثاء، حظرا فوريا على الواردات الروسية من النفط وغيرها من واردات الطاقة، وقالت بريطانيا إنها ستوقف واردات النفط الروسية تدريجيا حتى نهاية عام 2022 ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأعلنت شركة شل العملاقة، أنها ستتوقف عن شراء الخام الروسي وتوقف تدريجيا أنشطتها في قطاع الهيدروكربونات الروسية، لتصبح من أولى شركات النفط الغربية الكبرى التي تنهي نشاطها بالكامل في روسيا.

وأشارت تقديرات بنك “غولدمان ساكس” إلى أن أكثر من نصف النفط الروسي الذي يُصدر من الموانئ لم يتم بيعه، في حين قدر “جيه.بي مورجان” أن حوالي 70 بالمئة من النفط الروسي المنقول بحرا يواجه صعوبة في إيجاد مشترين.

وصعدت أسعار النفط أكثر من 30 بالمئة منذ بدأت روسيا، ثاني أكبر مصدر للخام في العالم، ما أسمته “عملية خاصة” في أوكرانيا. وقال محللون إن المخاوف من مزيد من الاضطرابات في إمدادات النفط وسط تصعيد للعقوبات على موسكو عززت الشراء.

وكالة رويترز نقلت عن فاندانا هاري، مؤسسة فاندانا إنسايتس لتحليل سوق النفط: “يستمر الضغط التصاعدي على أسعار النفط في تعزيز الأسعار حيث تستوعب السوق تداعيات حظر الاستيراد الأميركي للنفط الروسي وتنتظر تفاصيل حظر موسكو للصادرات”.

وقفزت الإثنين أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو 2008، إذ بلغ سعر خام برنت 139.13 دولار للبرميل وسجل خام غرب تكساس الوسيط 130.50 دولار.

وارتفعت مخزونات الخام الأميركية 2.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من مارس، مقابل توقعات المحللين بهبوطها، لكن مخزونات البنزين ونواتج التقطير تراجعت، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي.