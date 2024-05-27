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النمسا: إحياء بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية بمعبر رفح سيستغرق بعض الوقت

منذ ساعة واحدة
اجتياح إسرائيل معبر رفح

اجتياح إسرائيل معبر رفح

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قال ألكسندر شالنبرج وزير خارجية النمسا اليوم الاثنين إن إحياء بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية على معبر رفح، والمعروفة باسم (يوبام)، سيستغرق بعض الوقت.

وأضاف في تصريحات للصحفيين أن البعثة التي تشكلت في البداية في عام 2005 كانت في “حالة سبات” في السنوات الماضية.

وقال “ما نريده هو أن يفتح معبر رفح مجددا”.

وصباح الثلاثاء، 7 أيار/مايو الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي، “السيطرة العملياتية” على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر.

وتبرر إسرائيل اجتياح رفح بزعم أنها “المعقل الأخير لحركة حماس”، رغم تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات كارثية لوجود نحو 1.5 مليون فلسطيني في المدينة، بينهم 1.4 مليون نازح.

    المصدر :
  • رويترز

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