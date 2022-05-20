النمسا تدعو لوضع وسط لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي قبل العضوية

دعا المستشار النمساوي كارل نيهامر اليوم الأحد إلى مرحلة وسيطة بين التعاون والعضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي لدول مثل أوكرانيا ومولدوفا.

وأضاف أن ما يسمى “بفترة إعداد” ستسمح لتلك الدول بالوفاء بمعايير الاتحاد الأوروبي على غرار المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية.

وتابع في بيان صادر عن مكتب المستشارية “يوحدنا ذات الهدف، جميعنا نريد أوكرانيا قوية ومستقلة وناجحة اقتصاديا… حاليا أوكرانيا تقاتل من أجل الدفاع عن بقائها السياسي ووحدة أراضيها. كل جهودنا تهدف بالأساس إلى إنهاء الحرب العدوانية الروسية. في هذه المرحلة لا يمكن أن يكون الانضمام الكامل والسريع للاتحاد قضية ملحة بأي حال”.

وأضاف نيهامر أن العواطف يجب أن تُستبعد من النقاش الدائر حاليا بشأن عضوية أوكرانيا في التكتل قائلا إن ضمها سريعا “ليس واقعيا”.

وقال “يجب أن تكون هناك فترة إعداد أوروبية بهدف تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي خطوة بخطوة وتحسين التأقلم بشكل أفضل مع المعايير الأوروبية”.