النمسا تسعى لتجنب مقاطعة مسابقة يوروفيجن بسبب مشاركة إسرائيل

ناشدت وزيرة خارجية النمسا الدول عدم مقاطعة مسابقة يوروفيجن للغناء، المقرر تنظيمها العام المقبل في فيينا، بسبب مشاركة إسرائيل والمخاوف بشأن الحرب في قطاع غزة.

وصوت مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية يوم الثلاثاء لصالح الانسحاب من مسابقة الأغنية الأوروبية لعام 2026 إذا شاركت إسرائيل، لتصبح خامس دولة تقدم على هذه الخطوة.

وقدمت هولندا وسلوفينيا وأيسلندا وأيرلندا تعهدات مماثلة، في حين قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية إنها تدعم موقفهم.

وكتبت وزيرة الخارجية النمساوية بياته ماينل-رايزينغر إلى نظرائها في الدول الست أمس الجمعة، قائلة إنها تشعر بالقلق من أن المقاطعة تسبب الانقسام ولا تحسن الوضع في غزة.

وقالت في رسالة اطلعت عليها رويترز “بصفتي وزيرة خارجية البلد المضيف، أشعر بقلق بالغ من خطر حدوث خلاف بين أعضاء اتحاد البث الأوروبي بشأن هذه المسألة”.

وأضافت “مثل هذا الخلاف لن يؤدي إلا لتعميق الخلاف وإعاقة فرص الحوار المهم بين الفنانين والجمهور، دون تحسين الوضع على الأرض في إسرائيل وغزة”.

وقالت إنه بالرغم من أنه لا يمكن تجاهل الصراع والمعاناة الإنسانية، فإن يوروفيجن ليست ساحة مناسبة للعقوبات.

وكتبت الوزيرة “استبعاد إسرائيل من مسابقة يوروفيجن للأغنية أو مقاطعة الحدث لن يخفف من الأزمة الإنسانية في غزة ولن يساهم في التوصل إلى حل سياسي مستدام”.

وواجهت يوروفيجن، التي تشدد على حيادها السياسي، جدلا هذا العام مرتبطا بالحرب في غزة.

وحثت عدة دول اتحاد البث الأوروبي، وهو تحالف من هيئات البث العامة التي تنظم وتشارك في إنتاج الحدث السنوي، على استبعاد إسرائيل من نسخة 2025. وجاءت المتسابقة الإسرائيلية يوفال رافائيل في المركز الثاني.

ودعا المغني النمساوي جيه.جيه الفائز في نسخة العام الجاري أيضا إلى استبعاد إسرائيل من نسخة العام المقبل في فيينا.