النمسا تعلن اعتقال أحد مواطنيها في إيران من ضمن 14 أجنبيًا

أكّدت النمسا اعتقال أحد مواطنيها في إيران، بعد يوم من إعلان وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت 14 أجنبيًا “في أعمال الشغب الأخيرة” في إيران.

وعمّت الاحتجاجات أنحاء إيران بعد وفاة “مهسا أميني” (22 عاما) في حجز للشرطة يوم 16 أيلول. وألقت إيران بمسؤولية الاحتجاجات على عاتق “بلطجية” لهم علاقات مع “أعداء أجانب”.

ولم تحدد وكالة فارس التي يعتقد أنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني توقيت وموقع اعتقال الأجانب، الذين من بينهم مواطنون من أفغانستان والولايات المتحدة وبريطانيا والنمسا وفرنسا.

في التفاصيل، أعلنت وزارة الخارجية النمساوية أن اعتقال الرجل النمساوي لا علاقة له بالاحتجاجات.

وقالت الوزارة في بيان: “أكدت السلطات الإيرانية اعتقال مواطن نمساوي. نحث السلطات في طهران على توضيح الملابسات المحيطة باعتقاله”.

وأضافت: “السلطات الإيرانية قالت إنه متهم بجريمة لا علاقة لها بالاحتجاجات المستمرة منذ وفاة مهسا أميني”. وذكرت أنها ستقدم مساعدة قنصلية للشخص دون أن تذكر اسمه.