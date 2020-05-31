النمسا.. مشروع قانون يهدف إلى حظر نشاط ميليشيا حزب الله اللبنانية

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في ضربة جديدة للميليشيات التي تمثل أبرز أذرع إيران في العالم ، يستعد البرلمان النمساوي لمناقشة حظر ميليشيات حزب الله .

وتبنى برلمان النمسا، بالإجماع، قراراً يدعو الحكومة إلى الحد من نشاطات حزب الله، وإلى إطلاق مبادرات مماثلة على صعيد الاتحاد الأوروبي، وفقاً لتغريدة نشرها النائب مارتن إنغلبيرك الجمعة على حسابه في “تويتر”.

وأشادت الخارجية الأميركية بتبني مجلس النواب النمساوي مشروع قانون يهدف إلى كبح نشاط ميليشيا حزب الله اللبنانية في البلاد.

وأعادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس نشر التغريدة، وعلّقت عليها كاتبةً: “نرحب باعتراف البرلمان النمساوي بالتهديد الذي يمثله حزب الله في أوروبا، وندعو لاتخاذ خطوات إضافية ضد هذا الوكيل الإرهابي لإيران”.

وكانت الأصوات قد ارتفعت في النمسا مطالبةً بحظر نشاطات حزب الله في البلاد، خاصةً بعد تنبي قرار مماثل في الجارة ألمانيا.

وأعلنت وزارة الداخلية في ألمانيا بأواخر إبريل/نيسان حظر كافة أنشطة حزب الله على أراضيها، وصنفته منظمة إرهابية.

وذكرت حينها الوزارة أن القرار يعني حظر رموز حزب الله في التجمعات أو المنشورات أو وسائل الإعلام وإمكانية مصادرة أصوله. وأضافت أنه نظراً لأن الجماعة منظمة أجنبية فلا يمكن حظرها وحلها.