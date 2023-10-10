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النمسا: 3 مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية ربما تحتجزهم حماس

منذ 3 دقائق
علم النمسا

علم النمسا

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قالت وزارة الخارجية النمساوية في بيان الثلاثاء إن ثلاثة مواطنين نمساويين ويحملون أيضا الجنسية الإسرائيلية ربما من بين من احتجزتهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الهجوم الذي شنته يوم السبت انطلاقا من غزة.

وقالت الوزارة “هناك ثلاثة مواطنين نمساويين-إسرائيليين كانوا مقيمين في الآونة الأخيرة في جنوب إسرائيل بشكل منفصل عن بعضهم البعض يمكن أن يكونوا أيضا من بين الكثير من المختطفين الأجانب. ولا يوجد حاليا تأكيد رسمي”.

كما وقال متحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية الثلاثاء إن 18 مواطنا تايلانديا قتلوا في اضطرابات إسرائيل وفقا لأحدث الأرقام المتاحة.

    المصدر :
  • رويترز

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