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النواب الأمريكي يوافق على منح بايدن سلطة حظر تيك توك

منذ 50 ثانية
مجلس النواب الأمريكي

مجلس النواب الأمريكي

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وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، على منح الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة لحظر تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك المملوك لشركة صينية وتطبيقات أخرى.

ووافق المشرعون بأغلبية 24 صوتا مقابل 16 على مشروع القانون الذي يمنح الإدارة سلطات جديدة لحظر التطبيق المملوك لشركة بايت دانس والذي يستخدمه أكثر من 100 مليون أمريكي بالإضافة إلى تطبيقات أخرى يُعتقد أنها تشكل مخاطر أمنية. وعارض الأعضاء الديمقراطيون في اللجنة مشروع القانون، بينما دعمه مايكل مكول رئيس اللجنة المنتمي إلى الحزب الجمهوري.

وما يزال مصير مشروع القانون غير معلوم إذ يتعين أن يوافق عليه مجلس الشيوخ ومجلس النواب بالكامل قبل إحالته إلى بايدن.

وقال مكول لرويترز بعد التصويت إنه يعتقد أن مشروع قانون تيك توك سيُطرح على مجلس النواب “قريبا جدا” وسيصوت عليه المجلس بكامل هيئته هذا الشهر.

وقال النائب جريجوري ميكس، أبرز أعضاء الحزب الديمقراطي في اللجنة، إنه يعارض التشريع بشدة لأنه “سيضر بالموالين لنا في أنحاء العالم وسيجذب مزيدا من الشركات إلى الصين وسيدمر الوظائف هنا في الولايات المتحدة وسيقوض القيم الأمريكية الجوهرية المتمثلة في حرية التعبير وحرية التجارة”.

    المصدر :
  • رويترز

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