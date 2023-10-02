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النيجر تقبل وساطة الجزائر لحل الأزمة السياسية

منذ 48 دقيقة
نيامي عاصمة النيجر

نيامي عاصمة النيجر

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ذكر التلفزيون الجزائري اليوم الاثنين أن النيجر قبلت عرض الجزائر للوساطة بهدف المساعدة في حل أزمتها السياسية.

واقترحت الجزائر، التي تجمعها حدود مع النيجر، مبادرة تتضمن فترة انتقالية مدتها ستة أشهر بقيادة شخصية مدنية.

واستولت عناصر من الحرس الرئاسي في النيجر على السلطة هناك في يوليو تموز وأسسوا مجلسا عسكريا.

ووفقا لبيان لوزارة الخارجية تمت تلاوته عبر التلفزيون الرسمي فإن الحكومة الجزائرية تلقت عبر الوزارة مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في النيجر في إطار المبادرة التي تقدم بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

    المصدر :
  • رويترز

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