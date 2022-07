النيران تلتهم أكثر من 580 منزلا في دنفر الأمريكية

أدت الرياح العاتية إلى إشعال حرائق في غابات تمتد على مساحات شاسعة، مما أدى إلى احتراق 580 منزلا على الأقل وإخلاء منازل أخرى في مدينة دنفر الأمريكية.

وأعلن حاكم ولاية كولورادو جاريد بوليس حالة الطوارئ بعد ظهر الخميس نتيجة للحرائق.

وقال جو بيلي، مأمور مدينة بولو، إن حوالي 580 منزلا دمرت بشكل كامل، كما احترق أحد الفنادق ومركز التسوق، مشيرا إلى أنه تم الإبلاغ عن إصابة واحدة، لكن من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الإصابات والوفيات بسبب سرعة الحرائق، مؤكدا أنه حتى الآن لم ترد تقارير عن أشخاص مفقودين.

هذا ومن المتوقع، هبوب عاصفة شتوية كبيرة اليوم الجمعة، في كولورادو والتي يمكن أن تساعد رجال الإطفاء في السيطرة على الحرائق إلى جانب درجات الحرارة الباردة ومستويات الرطوبة المرتفعة.

Our current view of the #MarshallFire from Boulder. We are deeply saddened for all who have lost today. #COwx pic.twitter.com/Qq95K5yfEx

— NWS Boulder (@NWSBoulder) December 31, 2021