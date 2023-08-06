الأحد 19 محرم 1445 ﻫ - 6 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"النيران تنتشر بسرعة".. روسيا تتّهم أوكرانيا بقصف مبنى جامعيّ بقذائف عنقوديّة

منذ دقيقتين
رجال إطفاء يخمدون حريقًا من جراء قصف مبنى جامعي في مدينة دونيتسك (رويترز)

رجال إطفاء يخمدون حريقًا من جراء قصف مبنى جامعي في مدينة دونيتسك (رويترز)

A A A
طباعة المقال

أعلن مسؤول طوارئ في مدينة دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا، أنّ النيران شبّت في سقف خشبي لمبنى جامعي في دونيتسك في أعقاب قصف أوكراني أمس السبت.

وقال أليكسي كوليمزين، رئيس البلدية الذي عينته روسيا على تطبيق تيليغرام: “نتيجة للهجوم الأخير على دونيتسك، اشتعلت النيران في المبنى الأول لجامعة الاقتصاد والتجارة”.

وذكر أليكسي كوستروبيتسكي، وزير الطوارئ الذي عينته روسيا للمنطقة التي تسميها موسكو جمهورية دونيتسك الشعبية: “نستخدم 12 خزانًا للمياه وثلاثة سلالم و100 من رجال الإطفاء”، وأضاف: “السقف كله مشتعل”.

وقال كوستروبيتسكي إنّ القوات الأوكرانية استخدمت ذخائر عنقودية في القصف الذي تسبب في الحريق، مشيرًا إلى أنّه لم يكن هناك أشخاص داخل المبنى أثناء القصف، وأضاف: “أصعب شيء هو أن السقف خشبي لذلك تنتشر النيران بسرعة”.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية الرسمية عن كوستروبيتسكي وخدمات الطوارئ القول إنّ الحريق امتد إلى مساحة تبلغ حوالي 1800 متر مربع قبل السيطرة عليه في وقت مبكر اليوم الأحد.

يشار إلى أنّ أوكرانيا، التي تلقت إمدادات من الذخائر العنقودية الأميركية الشهر الماضي، تعهدت باستخدامها فقط لتفكيك تجمعات الجنود الروس.

ولم يصدر تعليق فوري من أوكرانيا على القصف المزعوم. وينفي الطرفان استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

فيضانات الصين (أ ف ب)
مدن غارقة ومليون مشرّد.. الصين ترفع مستوى الاستجابة الطارئة للفيضانات
وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لو كورنو
وزير الدفاع الفرنسي قلق على "مكافحة الإرهاب" بسبب الانقلاب في النيجر
أومودو محمدو رئيس وزراء النيجر
رئيس وزراء النيجر المعزول يأمل أن تنجح الدبلوماسية في إنهاء الانقلاب

الأكثر قراءة

وليم نون
وليم نون لمسؤول كبير في حزب الله: "فشر على نصّ رقبتك"
السعودية -لبنان
السعودية تطالب مواطنيها بمغادرة لبنان على وجه السرعة
مخيم عين الحلوة
الجيش: لا صحة لتحضيرنا عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة