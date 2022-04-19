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الهجوم الروسي سيفشل.. هذا ما كشفه مستشار رئاسي أوكراني

19 - أبريل - 2022
الهجوم الروسي على اوكرانيا

الهجوم الروسي على اوكرانيا

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قال أحد مساعدي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء إن الهجوم الروسي الجديد في شرق البلاد يسير “بحذر شديد” وسيفشل لأن القوات الروسية تفتقر إلى القوة لاختراق الدفاعات الأوكرانية.

وقال المستشار الرئاسي أوليكسي أرستوفيتش إن القوات الروسية كانت تحاول العثور على “نقاط حساسة” في دفاعات أوكرانيا، لكنه أضاف أن “هجومهم سيفشل، أضمن لكم ذلك بنسبة 99 بالمئة، إنهم ببساطة ليس لديهم القوة الكافية”.

وأوضح في تصريحات للتلفزيون الوطني “معركة دونباس، التي أُعلنت وبدأت أمس على ما يبدو، جارية وتتواصل بحذر شديد. المعركة لن تكون في صالح روسيا”.

كما قال مسؤولون أوكرانيون اليوم الثلاثاء إن القوات الروسية تحاول اختراق الدفاعات الأوكرانية على طول خط المواجهة بأكمله تقريبا في شرق أوكرانيا.

وبعد صد القوات الأوكرانية للهجوم على كييف، أعادت روسيا تجميع صفوفها للتركيز على هجوم جديد في شرق أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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