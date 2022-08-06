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الهجوم دمر كل شيء.. مفاجأة بشأن جثة الظواهري

منذ 17 دقيقة
آخر تحديث: 6 - أغسطس - 2022 6:20 مساءً
مكان اغتيال الظواهري

مكان اغتيال الظواهري

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نفى المتحدث باسم حركة حكومة طالبان الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، السبت، أن تكون الحركة قد عثرت على جثة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الذي قتلته الولايات المتحدة بطائرة مسيرة في كابول الأحد الماضي.

وذكر ذبيح الله مجاهد، في حديث مع موقع إذاعة “فردا” الإيراني المعارض الذي تموله الولايات المتحدة، حول مقتل الظواهري “هذا الموضوع قيد التحقيق، ولم نعثر على أي جثة بعد الإعلان عن مقتله”.

وأضاف مجاهد أن “المتفجرات التي استخدمت في هذا الهجوم دمرت كل شيء بشكل كامل”.

وقالت الولايات المتحدة يوم الأحد الماضي على لسان رئيسها جو بايدن إنها تمكنت من اغتيال الظواهري بطائرة مسيرة عندما تم استهداف منزله في كابول.

وأدانت حركة طالبان هذا الهجوم من دون تأكيد مقتل الظواهري، وقالت “إنها لا تعلم بوجود الظواهري في أفغانستان”، معتبراً أن “العملية العسكرية لواشنطن في أفغانستان تعد انتهاكًا لاتفاق الدوحة عام 2021”.

ولم يصدر أي تعليق من الولايات المتحدة بشأن ما ذكره المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد بشأن عدم العثور على جثة للظواهري.

واتهمت واشنطن حكومة طالبان بالتعاون مع تنظيم القاعدة وإيواء قادة هذا التنظيم الإرهابي، وبعد مقتل أسامة بن لادن في باكستان عام 2011، أصبح الظواهري زعيم تنظيم القاعدة.

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