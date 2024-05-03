الهجوم على قافلة مساعدات إنسانية جنوب دارفور

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان إن هجوما شنه مسلحون على قافلة مساعدات إنسانية تابعة لها في ولاية جنوب دارفور بالسودان أدى لمقتل اثنين من سائقيها وإصابة ثلاثة موظفين آخرين أمس الخميس 2\5\2024.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن الواقعة حدثت عندما كان الفريق في طريق عودته من لايبا بعد تقييم الوضع الإنساني للمناطق المتضررة من العنف المسلح في المنطقة.

وأدت الحرب المستعرة منذ أكثر من عام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية إلى نزوح ما لا يقل عن 8.5 مليون شخص من منازلهم. واجتاح القتال العاصمة وأطلق العنان لموجات من العنف ذي الدوافع العرقية في إقليم دارفور في الغرب.

ولم تذكر اللجنة الدولية الجهة المسؤولة عن الواقعة، ودعت إلى توفير الحماية الفورية لجميع المدنيين ومنهم العاملون في مجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية والقطاع الطبي.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو على منصة إكس اليوم الجمعة “التقارير الواردة اليوم عن مقتل اثنين من موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر وإصابة ثلاثة موظفين في جنوب دارفور هي دليل آخر على التكلفة المروعة لهذه الحرب. لقد أصبح هؤلاء الموظفون المتفانون ضحايا للعنف والمعاناة التي كانوا يعملون من أجل تخفيفها”.